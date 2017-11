“Cosí è (se vi pare)” stagione di prosa al teatro dei Filodrammatici di Este

Il Teatro dei Filodrammatici intende onorare la memoria del giornalista e scrittore G.A. Cibotto (1925-2017), cittadino onorario di Este, amico della Compagnia e protagonista della cultura veneta e nazionale.

Per la XXXVIII Stagione di Prosa 2017/2018 in programma

DOMENICA 25 FEBBRAIO – ore 16.30

PAGAMENTO ALLA CONSEGNA di Michael Cooney

Compagnia Amici del Teatro di Pianiga (VE) - Regia di Gianni Rossi

La spassosa vicenda – recente successo londinese - ruota attorno ad una truffa ai danni dell'assistenza sociale. Per sbarcare il lunario, Eric assume l’identità di vari inquilini del condominio per incassare sussidi e pensioni; ma per il truffatore non sarà così facile pentirsi senza conseguenze! Una serie di divertenti personaggi complicheranno la già intricata vicenda, portando la commedia ad un finale decisamente inaspettato.

DOMENICA 11 MARZO – ore 16.30

COSÍ È (SE VI PARE) di Luigi Pirandello

INFORMAZIONI

INGRESSO: Interi euro 8,50 - Ridotti euro 7 (ridotto giovani fino a 29 anni\Carta Giovani e anziani oltre 65 anni, in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Este)

ABBONAMENTO a 9 spettacoli di domenica pomeriggio: intero euro 68 – Ridotti euro 56

PREVENDITA\INFO: Cartolibreria Trevisan - Via Massimo D’Azeglio, 9 - Tel.\fax 0429\2451 – Cell. 338\9772080

Il botteghino del Teatro apre un’ora prima degli spettacoli: tel. 0429\51551 - 348\7221972 - info@teatrovenetoeste.it

PARCHEGGI in zona Teatro: Via Olmo e Via Isidoro Alessi

