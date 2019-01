Performance teatrale e presentazione romanzo "3D - Una storia" a Padova

L’Associazione Culturale Fantalica è lieta di presentare il nuovo romanzo

L'Associazione Culturale Fantalica è lieta di presentare il nuovo romanzo "3D - Una storia" di Anna Sambo Sabato 26 gennaio 2019 ore 19 Ingresso libero, posti limitati su prenotazione

Per l'occasione, ad allietare il pubblico è prevista una performance teatrale basata sul racconto di Anna Sambo, realizzata dall' dall'Associazione Artistica Teatro delle Ortiche, per la regia di Vittorio Attene.

Uno spettacolo accattivante e coinvolgente che vede protagoniste tre donne: Laura, Beatrice ed Elisa. Laura è un'insegnante con la passione per la poesia; Beatrice una ricca signora; Elisa, donna molto religiosa, è una commessa e si prende cura del fratello, affetto da una grave forma di paralisi. Convocate nello studio di un avvocato, viene comunicato loro che sono le destinatarie di un'eredità pari a un milione di euro, ma dovranno, entro un mese, scegliere la più meritevole tra loro. In questo breve lasso di tempo, pensieri ed emozioni accompagnano le tre donne verso una nuova consapevolezza, ognuna in modo diverso e unico, ma attraverso tre dimensioni che appartengono emotivamente allo stesso sfaccettato mondo femminile. Alla fine sceglieranno, anche se le cose non andranno come si aspetta chi, osservandole da lontano, ha pianificato tutto, vittima del proprio delirio.

A seguire la presentazione del romanzo di Anna Sambo, ex allieva del laboratorio permanente di Scrittura Creativa "Lettera 22", proposto dall'Associazione Culturale Fantalica. Mediatori dell'incontro gli scrittori Laura Liberale ed Heman Zed. Ingresso libero, posti limitati su prenotazione.

