Spettacolo “Ancora 6 ore” a Legnaro

Sabato 26 gennaio, ore 20.45, la Compagnia teatrale Amici del teatro di Pianiga di Pianiga VE presenta

“Ancora 6 ore”

Di Davide Stefanato

Regia di Davide Stefanato

Tipo di Teatro dialetto, brillante

Scarica il libretto con tutti gli spettacoli in programma

Commedia

Antonio burbero contadino della provincia padovana, vive gli anni della sua vecchiaia nella sua grande casa di campagna, in compagnia della governante emiliana Lorella che nonostante i continui e coloriti contrasti, lo accudisce con amorevole cura.

Non si avvede però che ultimamente, alcuni suoi parenti e conoscenti tramano animatamente per poter ottenere tutti o parte dei suoi beni in eredità. E così mentre il figlio Ettore, abilmente manipolato dalla cinica ed arrivista moglie Adelaide, tenta di fargli firmare un ben “mirato” testamento, lo spiantato fratello Luciano, il furbo parroco del paese e lo pseudo medico personale, provano circuirlo con altri espedienti.

Un banale imprevisto spedisce anzitempo Antonio nell’aldilà dove incontra Dio il quale dopo avergli svelato i sordidi piani dei suoi, impietositosi gli concede ancora sei ore per scendere sulla terra sotto forma di spirito, allo scopo di rendersene personalmente conto.

Da qui una sequenza di incredibili e tragicomiche situazioni innescate da un artificio divino che Antonio manovrerà abilmente sui vari personaggi, facendo loro manifestare inconsapevolmente i loro aspetti più negativi.

Il divertente epilogo è ammantato di amaro romanticismo.

Info web

https://www.facebook.com/events/320701718541773/

Dove

Centro Parrocchiale San Giuseppe di Legnaro

Piazza Giovanni XXIII, 2

​Legnaro

Prossimi eventi in programma

Costo dei biglietti

Interi euro 8

Ridotti e tesserati euro 7

www.parrocchialegnaro.org

Centro Parrocchiale San Giuseppe di Legnaro

Prevendita e prenotazione

Presso Lavasecco Paola Via 2 Giugno,19 - Tel. 049 8830035

Telefonando a Maurizio Miolo Cell. 335 7723576

I biglietti prenotati telefonicamente devono essere ritirati entro le ore 12 del sabato presso la Lavasecco Paola

I biglietti prenotati telefonicamente devono essere ritirati entro le ore 12 del sabato presso la Lavasecco Paola Presso il Cinema Teatro Aurora un’ora prima dell’inizio spettacoli

I biglietti acquistati in prevendita danno diritto alla conservazione del posto fino a cinque minuti prima dell’inizio degli spettacoli; oltre tale orario lo spettatore avrà diritto comunque all’ingresso ma dovrà accomodarsi nei posti disponibili.

L’organizzazione non risponde di eventuali variazioni di programma che si rendessero necessarie per cause indipendenti dalla sua volontà.

Inizio spettacoli sabato ore 20.45

A spettacolo iniziato non sarà possibile l’ingresso in sala posti limitati! È consigliata la prenotazione

Gallery