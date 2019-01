Spettacolo “Villa artemisia” a Legnaro

Sabato 12 gennaio, ore 20.45, la Compagnia teatrale El Canfin di Baricetta-Adria RO presenta

“Villa artemisia”

Di Veise Bonfante

Regia di Gianni Rossi

Tipo di Teatro dialetto/lingua, brillante

Scarica il libretto con tutti gli spettacoli in programma

Commedia

La Contessa Artemisia, facoltosa nobildonna, parte per una crociera sul Nilo affidando per due settimane la sua villa e la supervisione dei lavori di ristrutturazione alle cure del maggiordomo Fedele e della governante Mafalda.

Tra gli operai che lavorano in giardino Mafalda riconosce Giordano, una vecchia fiamma che molti anni prima l’aveva lasciata in malo modo.

Spinta dal desiderio di rivalsa decide di fingersi la padrona di casa senza curarsi delle conseguenze e dei consigli di Fedele che suo malgrado è costretto ad assecondarla.

Nel frattempo Ortensio, il figlio della Contessa, si trova alle prese con una cacciatrice di dote conosciuta in chat e presentatasi a sorpresa alla sua porta. Per sfuggire alla corte della ragazza e accertarsi delle sue reali intenzioni si finge un semplice servitore.

Gli scambi di ruolo e le innumerevoli bugie innescano una serie di equivoci e fraintendimenti che coinvolgono poco a poco tutti coloro che si trovano a frequentare la villa per svariate ragioni.

A complicare la situazione c’è l’inaspettato ritorno della vera Contessa...

Info web

https://www.facebook.com/events/2188224274774718/

Dove

Centro Parrocchiale San Giuseppe di Legnaro

Piazza Giovanni XXIII, 2

​Legnaro

Prossimi eventi in programma

Costo dei biglietti

Interi euro 8

Ridotti e tesserati euro 7

www.parrocchialegnaro.org

Centro Parrocchiale San Giuseppe di Legnaro

Prevendita e prenotazione

Presso Lavasecco Paola Via 2 Giugno,19 - Tel. 049 8830035

Telefonando a Maurizio Miolo Cell. 335 7723576

I biglietti prenotati telefonicamente devono essere ritirati entro le ore 12 del sabato presso la Lavasecco Paola

I biglietti prenotati telefonicamente devono essere ritirati entro le ore 12 del sabato presso la Lavasecco Paola Presso il Cinema Teatro Aurora un’ora prima dell’inizio spettacoli

I biglietti acquistati in prevendita danno diritto alla conservazione del posto fino a cinque minuti prima dell’inizio degli spettacoli; oltre tale orario lo spettatore avrà diritto comunque all’ingresso ma dovrà accomodarsi nei posti disponibili.

L’organizzazione non risponde di eventuali variazioni di programma che si rendessero necessarie per cause indipendenti dalla sua volontà.

Inizio spettacoli sabato ore 20.45

A spettacolo iniziato non sarà possibile l’ingresso in sala posti limitati! È consigliata la prenotazione

Gallery