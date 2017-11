Una stagione spaziale, spettacolo “Ho battuto Berlusconi” al Teatro de LiNUTILE di Padova

Il Teatro de LiNUTILE presenta gli spettacoli in programma per la stagione 2018, che andranno in scena a Padova tra novembre e aprile.

Inizio spettacoli: ore 21

LO SPETTACOLO

HO BATTUTO BERLUSCONI

Di: John Graham Davies

Con: Lahire Tortora

Regia: Lahire Tortora

Attraverso una serie di flashback e di continui salti temporali tra il passato e il presente, “Ho battuto Berlusconi!” racconta in prima persona quasi trent’anni di vita di un tifoso sanguigno e passionale, che contro ogni logica riuscirà ad assistere dal vivo a quella che diventerà una delle partite più rocambolesca e memorabile della storia del calcio, con tanto di incontro a sorpresa finale. Davies, con lo stile fulmineo e dissacrante tipico del teatro contemporaneo inglese, ci regala una storia che mescola sport e politica, lacrime e risa, ma soprattutto l’avventura dal sapore quasi epico di un proletario che, dopo una vita di compromessi, per una volta non ha chinato la testa.

BIGLIETTI

Biglietto intero: 12 euro

Biglietto ridotto: 10 euro (Studiare a Padova Card, bambini fino ai 12 anni)

Prenotazioni: info@teatrodelinutile.com - 049.2022907

INFORMAZIONI

Teatro de LiNUTILE

via Agordat, 5 - Padova

http://www.teatrodelinutile.com/spettacoli/stagione-2018/

