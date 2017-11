Una stagione spaziale, spettacolo “Maria Stuarda” al Teatro de LiNUTILE di Padova

Il Teatro de LiNUTILE presenta gli spettacoli in programma per la stagione 2018, che andranno in scena a Padova tra novembre e aprile.

Inizio spettacoli: ore 21

LO SPETTACOLO

MARIA STUARDA

Di: Friedrich Schiller

Con: Marta Bettuolo

Regia: Stefano Eros Macchi

Un’opera teatrale che ci propone lo scontro fra due regine, Maria ed Elisabetta, tra loro anche sorelle: la prima incarcerata per 18 anni per un omicidio che si presume abbia commesso, ma in realtà perché è cattolica in un’Inghilterra protestante, la seconda al potere, più anziana, che vive il dramma di dover condannare a morte Maria per evitare un pericolo maggiore per il suo paese. In un monologo serrato e appassionante, Marta Bettuolo dà voce ai due personaggi: da un lato Maria votata al complotto, al fanatismo, al risentimento; dall’altro Elisabetta, eterna indecisa, poco lungimirante, dominata da emotività irrefrenabile. Un dramma storico e politico che converge infine sul dramma interiore della protagonista, Maria, che percorre con slancio quasi mistico le tappe verso l’accettazione totale del proprio destino.

BIGLIETTI

Biglietto intero: 12 euro

Biglietto ridotto: 10 euro (Studiare a Padova Card, bambini fino ai 12 anni)

Prenotazioni: info@teatrodelinutile.com - 049.2022907

INFORMAZIONI

Teatro de LiNUTILE

via Agordat, 5 - Padova

http://www.teatrodelinutile.com/spettacoli/stagione-2018/

