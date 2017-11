Una stagione spaziale, spettacolo “Wonderful Visions” al Teatro de LiNUTILE di Padova

Il Teatro de LiNUTILE presenta gli spettacoli in programma per la stagione 2018, che andranno in scena a Padova tra novembre e aprile.

Inizio spettacoli: ore 21

LO SPETTACOLO

WONDERFUL VISIONS – #2 LA VISIONE DEL SOGNO | IL SOGNO DI MARTIN LUTHER KING SECONDO STEVIE WONDER

di e con: Federico Sacchi

Federico Sacchi racconta con l’aiuto di immagini e frammenti sonori: si definisce un musicteller. In questo spettacolo protagonista è Stevie Wonder: con quattro album capolavoro, dai 21 ai 24 anni Stevie Wonder, che ha ormai conquistato la definitiva libertà creativa, rivoluziona per sempre il mondo della musica e il concetto di pop music abbattendo per la prima volta la divisione fra il pubblico del soul e quello del rock. Wonder diventa così il primo artista crossover della storia, amato in egual misura dai bianchi e dai neri.

BIGLIETTI

Biglietto intero: 12 euro

Biglietto ridotto: 10 euro (Studiare a Padova Card, bambini fino ai 12 anni)

Prenotazioni: info@teatrodelinutile.com - 049.2022907

INFORMAZIONI

Teatro de LiNUTILE

via Agordat, 5 - Padova

http://www.teatrodelinutile.com/spettacoli/stagione-2018/

