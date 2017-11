Una stagione spaziale, spettacolo “Concert Jouet” al Teatro de LiNUTILE di Padova

Il Teatro de LiNUTILE presenta gli spettacoli in programma per la stagione 2018, che andranno in scena a Padova tra novembre e aprile.

Inizio spettacoli: ore 21

LO SPETTACOLO

CONCERT JOUET

Con: Paola Lombardo, Paola Torsi

Regia: Luisella Tamietto

L’approssimarsi diventa la regola, l’arrangiarsi l’assoluta normalità ,ma d’altronde quando ci si sente pronti per un’esibizione? Concerto bislacco che unisce musica, fisicità e comicità in un’equilibrio costantemente in pericolo. Lo spettacolo è stato selezionato dal Torino Fringe Festival 2017, Concert jouet ha avuto numerosi riscontri di pubblico e critica esibendosi in molti Festival e teatri italiani. Un bizzarro metissage di musica e gag che si ispira al mondo delle coppie comiche, fra lazzi e bon mot adatto a tutte le età!

Biglietto intero: 12 euro

Biglietto ridotto: 10 euro (Studiare a Padova Card, bambini fino ai 12 anni)

Prenotazioni: info@teatrodelinutile.com - 049.2022907

Teatro de LiNUTILE

via Agordat, 5 - Padova

http://www.teatrodelinutile.com/spettacoli/stagione-2018/

