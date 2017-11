Una stagione spaziale, “Iliade – La guerra nel cervello” al Teatro de LiNUTILE di Padova

Il Teatro de LiNUTILE presenta gli spettacoli in programma per la stagione 2018, che andranno in scena a Padova tra novembre e aprile.

Inizio spettacoli: ore 21

SCOPRI LA RASSEGNA COMPLETA

LO SPETTACOLO

ILIADE – LA GUERRA NEL CERVELLO

Di e con: Corrado La Grasta

Regia: Salvatore Marci

L’Iliade di Omero continua a cantare dal fondo dei secoli. Canta dei, uomini ed eroi memorabili nell’ira e nell’ambizione, nell’audacia e nell’astuzia, nella vendetta e nella pietà dentro i confini di un eterno campo di battaglia. Lo spettacolo si serve di un’accurata partitura fisica che accompagna il ritmo delle parole, tali da permettere allo spettatore il riconoscimento dei personaggi omerici, anche di quelli minori. Questi sono chiamati in scena a raccontare, con voce vicinissima alla nostra, la loro storia di passione e di sangue. Fitti, intensi ed emozionanti i dialoghi eseguiti da un attore solo. Fortemente evocativa e così tristemente attuale la descrizione di questa guerra che, inevitabilmente, offre spunti di riflessione. Lo spettacolo si rivolge soprattutto a quel pubblico che non è considerato più teatro ragazzi, ma non è ancora adulto. Esiste una fascia di pubblico cha va dai 14 anni ai 20 anni, che difficilmente si lascia affascinare dal teatro, i cui riferimenti culturali sono pochi e confusi, i cui insegnanti cercano qualcosa che possa colpirli e interessarli. Iliade – La guerra nel cervello è soprattutto per loro.

PROSSIMI EVENTI

BIGLIETTI

Biglietto intero: 12 euro

Biglietto ridotto: 10 euro (Studiare a Padova Card, bambini fino ai 12 anni)

Prenotazioni: info@teatrodelinutile.com - 049.2022907

INFORMAZIONI

Teatro de LiNUTILE

via Agordat, 5 - Padova

http://www.teatrodelinutile.com/spettacoli/stagione-2018/

Gallery