Una stagione spaziale, spettacolo “Banana Split” al Teatro de LiNUTILE di Padova

Il Teatro de LiNUTILE presenta gli spettacoli in programma per la stagione 2018, che andranno in scena a Padova tra novembre e aprile.

Inizio spettacoli: ore 21

LO SPETTACOLO

BANANA SPLIT

Di e con: Elisabetta Mazzullo, Davide Lorino

Regia: Elisabetta Mazzullo

Liberamente ispirato al racconto di Tobias Wolff “Due ragazzi e una ragazza”, Banana Split parla di un’età magnifica, fragile ed esplosiva: quella della giovinezza. I due giovani protagonisti, Lu e Gillo, si conoscono a un corso estivo di recitazione e diventano inseparabili. E lo diventano loro malgrado, perché Lu è la nuova fidanzata di Rao, il miglior amico di Gillo. Lu e Gillo scoprono silenziosamente che hanno bisogno di conoscersi, per regalarsi i loro pensieri, le loro incertezze, le loro segretissime passioni. Entrambi adorano Shakespeare di cui divorano i “sonetti”, che fanno da colonna sonora alle loro serate di confidenze. Ed entrambi adorano stare ore e ore a parlare, a scoprirsi, a smascherarsi. Non sanno dove li porterà tutto questo, ma sanno che ad un certo punto arriverà uno split, un taglio per decidere, per scegliere, per scegliersi.

BIGLIETTI

Biglietto intero: 12 euro

Biglietto ridotto: 10 euro (Studiare a Padova Card, bambini fino ai 12 anni)

Prenotazioni: info@teatrodelinutile.com - 049.2022907

INFORMAZIONI

Teatro de LiNUTILE

via Agordat, 5 - Padova

http://www.teatrodelinutile.com/spettacoli/stagione-2018/

