"Sul fil d’un soffio etesio", una pièce musico teatrale dedicata al compositore Verdi

"Sul fil d’un soffio etesio". Una pièce musico teatrale dedicata al grande compositore Giuseppe Verdi per l’apertura della XXXVI Stagione musicale del Circolo della Lirica. Domenica 29 settembre alle ore 17 nella magnifica sala Studio Teologico della Basilica del Santo, debutta la XXXVI Stagione del Circolo della Lirica di Padova, con lo spettacolo Sul fil d'un soffio etesio, evento dedicato al grande genio di Bussetto.

Dedicare l’apertura Verdi significa deliziarsi di alcune pagine della sua eccelsa musica, ma ancor più immergersi nelle atmosfere fervidamente accese del suo tempo e rinnovare l’incontro con le sue eroine: solide, forti e volitive, donne ben lontane dallo stereotipo del tempo, da Fenena del Nabucco fino alla sfortunata Desdemona, passando per Gilda, Azucena e l'adorata Violetta. Due attori condurranno dunque un percorso narrativo volto ad indagare la vita e la personalità del maestro di Busseto, tre cantanti e un pianista interpreteranno pagine musicali di celebri opere che verranno evocate e troveranno dunque coerente collocazione nel percorso narrativo succitato.

La pièce che si snoda dunque su un percorso, tra parola recitata e parola cantata, tracciato dagli scritti del Maestro, scritti privati che ci consentono d’aprire una finestra sulle relazioni di un uomo d’arte, di cultura e di potere che visse in sinergia e sintonia con le maggiori personalità del suo tempo, quali Camillo Benso conte di Cavour e Arrigo Boito, gli editori Tito e Giulio Ricordi e Giosuè Carducci, per non parlare delle sue amicizie private, dei suoi rapporti familiari e degli impresari dei maggiori teatri europei quale il conte Mocenigo presidente del Gran Teatro la Fenice.

Il valore dell’evento sta proprio nel saper conciliare con efficacia l’aspetto scientifico, improntato ad una rigorosa ricostruzione storica, con la valenza spettacolare volta alla piacevolezza dell’intrattenimento. Marco Bellussi, direttore artistico del Circolo della Lirica di Padova, è il curatore dei testi della pièce

Interpreti: Larissa Alice Wiell, soprano – Melissa Purnell, soprano, Francesca Sartorato, mezzosoprano – Simonetta Flaùto Valveri, attrice - Emiliano De Lello, attore – Cristiano Zanellato, pianista.

La presidente, Nicoletta Scalzotto illustra la nuova stagione, curata dal direttore artistico, il regista veneziano Marco Bellussi: un calendario musicale a tutto tondo che conta già 15 eventi, da settembre a luglio 2020, con nuove produzioni in collaborazione con il Teatro Sociale di Rovigo e il Teatro Comunale di Ferrara. La stagione vede la partecipazione di nomi illustri: una lunga carrellata di grandi personaggi in Recital e spettacoli lirico teatrali. Alcune anticipazione … "Mi lagnerò tacendo" è il titolo per l’appuntamento di ottobre: un prezioso percorso letterario e musicale per tre voci rossiniane, alla scoperta del grande genio marchigiano Gioacchino Rossini, condotto da Giorgio Appolonia, musicologo particolarmente attento all'ambito lirico. A Novembre andrà in scena "La contesa del canto e delle lagrime”, evento volto a rievocare le atmosfere della Accademia degli Unisoni, in collaborazione con il conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, in occasione del quattrocentesimo anniversario della nascita della compositrice veneziana Barbara Strozzi.

Dopo il tradizionale concerto natalizio, ma in versione "Swing and Carols", l’appuntamento di gennaio propone un esperienza mozzafiato con Il viaggio musicale in Italia, alla scoperta di melodie popolari e colte caratterizzanti le diverse aree geografiche. Il cartellone prosegue fino ad arrivare all’evento clou. Il Circolo della Lirica di Padova è uno dei pochissimi circoli lirici italiani che può annoverare fra i propri meriti quello di produrre delle produzioni operistiche a organico pieno e complete di allestimento. Il titolo prescelto per la nuova stagione è "Il segreto di Susanna" di Ermanno Wolf Ferrari con la direzione di Marco Palladin, la regia di Marco Bellussi e i costumi di Carlos Tieppo. L'opera sarà realizzata in collaborazione con il Teatro Comunale Abbado di Ferrara che ne ospiterà una recita, inerita nel cartellone della stagione ferrarese.

In parallelo al calendario-eventi si affianca, da febbraio a luglio, l’attività dell’Accademia lirica, che con l’XI edizione promuove Corsi di canto e Mastercass internazionali per giovani cantanti, registi e pianisti accompagnatori, con la guida di grandi nomi del panorama lirico, che richiamano decine di giovani da tutto il mondo. Questo progetto infatti ha raggiunto negli anni ampia notorietà e prestigio internazionale, tanto da proporsi come interessante punto di riferimento per la formazione della cultura lirica di tradizione italiana ed europea. Ogni anno i concerti conclusivi dei corsi si svolgono nei Teatri del Veneto o in prestigiose location di valore storico artistico, quali Ca’ Sagredo (Ve), Palazzo Cornoldi (Ve), Palazzo Albrizzi (Ve), Palazzo Zacco Armeni (Pd), ecc., alla presenza di un pubblico di appassionati.

Informazioni e contatti

Domenica 29 settembre ore 17

Sala Studio Teologico Basilica di Sant’Antonio Prato della Valle , 82 – Padova.

Prenotazione obbligatoria ai numeri 349 802 6146 - 348 9051968

Per i soci tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito.

Per associarsi: www.circolodellalirica.it - www.facebook.com/circolodellalirica