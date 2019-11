Danza e teatro, tutti gli eventi della settimana in programma alle Maddalene

Seconda settimana di programmazione per le Maddalene di via San Giovanni da Verdara che, dopo la chiusura nel 2012 per i danni provocati dal terremoto dell’Emilia, sono finalmente tornate alla loro vocazione teatrale grazie ai lavori di restauro effettuati dal Comune di Padova. Per 60 giorni all’anno la gestione viene affidata ad un solido collettivo di associazioni teatrali, culturali e di danza del territorio autobattezzatosi MAPP (acronimo di Maddalene Arti Performative Padova), protagonista della riapertura con la rassegna di teatri off dal titolo “Primo Movimento – Un teatro per la città”, con cui le Maddalene dichiarano apertamente la propria natura civica e sperimentale, di spazio dedito alla pluralità dei linguaggi dello spettacolo e alla contaminazione tra le arti.

Il programma

Sono ben quattro gli appuntamenti in programma nella settimana in arrivo: si comincia martedì 12 novembre con un doppio spettacolo di danza a cura, rispettivamente, del Gruppo di Danza Integrato Ottavo Giorno e di Spaziodanza. La prima parte, intitolata “Sei personaggi in cerca d’amore - Primo Studio”, è liberamente ispirata al dramma pirandelliano e vede sul palcoscenico sei “danzatori” molto diversi raccontare passioni, conflitti e sogni del loro vissuto: li unisce e li muove la ricerca d’amore. Direzione artistica di Marina Giacometti. L’Associazione Ottavo Giorno è un progetto di danza e teatro che promuove l’inclusione della diversità. La serata continua dunque con la performance di danza e parola “Hai mutato il mio lamento in danza”, ideato e diretto da Laura Pulin. Sul palco una danzatrice, un attore e due interpreti, prendendo le mosse dal libro dei Salmi e da altre celebri pagine del libro “La Parola autentica”, intrecciano i loro sforzi per celebrare il miracolo che eleva la sofferenza in gioia: il soffio divino della vita.

Giovedì 14 ci sarà spazio per una produzione TAM Teatromusica in coproduzione con il Teatro Stabile del Veneto e Operaestate Festival e in collaborazione con il Comune di Vigonza: “Or, non vedi tu? Leonardo, dell’occhio e della mano”. Un uomo e una donna guidano il pubblico in un viaggio dentro i segni della straordinaria opera pittorica di Leonardo. “Black Dick - bugie bianche capitolo primo” (Produzione Casavuota - Bologna), di e con Alessandro Berti, in programma venerdì 15, è uno dei titoli nazionali presenti nella rassegna. “Black Dick” ripercorre la storia dell’uso del corpo del nero da parte delle società bianche, dalle colonie ai trionfi nello sport, dallo schiavismo ai linciaggi, dalla musica alla pornografia. La seconda settimana di “Primo Movimento” si chiude quindi sabato 16 con “Dell’Amore e del nulla, ovvero l’amore è solo un’allucinazione temporanea” (Produzione Teatro Laterale). Uno spettacolo comico-sentimentale che, attraverso il tango, la poesia e la prosa, racconta le varie fasi dell’amore: dall’innamoramento al disincanto.

Venerdì 15 alle 17 inoltre il Comitato Mura propone il secondo tour con Ugo Fadini di “Un teatro, e poi? Safari urbano intorno alle Maddalene”, per esplorare angoli nascosti di Padova, fra vie medievali intatte e abbozzi di novecentesca “città giardino”, fra piccoli tesori d’arte, architettura e natura.

In breve

Orari

Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 21.

Biglietti

intero 10 euro

ridotto e studenti 8 euro

(prenotazione gratuita tramite il portale www.eventbrite.it)

Info

Teatro delle Maddalene

Via S. Giovanni da Verdara, 40 – 35137 Padova

Informazioni: info@padovamapp.it

Facebook: @MaddaleneArtiPerformativePadova

web http://www.padovamapp.it/