“Primo Movimento – Un teatro per la città", gli appuntamenti della settimana alle Maddalene

È nel pieno della programmazione la rassegna di teatri off che ha inaugurato la riapertura delle Maddalene di via San Giovanni da Verdara, tornate finalmente in attività grazie ai lavori di restauro promossi dal Comune di Padova. “Primo Movimento – Un teatro per la città”, questo il simbolico titolo della stagione firmata dal collettivo di associazioni MAPP, che cura la gestione dello spazio per 60 giorni l’anno, giunge quindi alla terza settimana di un cartellone che unisce compagnie professionali del territorio, proposte nazionali e realtà emergenti di valore, sempre nell’ottica di favorire la pluralità dei linguaggi e la contaminazione fra arti.

Scarica il programma completo della stagione teatrale

La settimana in arrivo conta altri quattro spettacoli volti ad illustrare al meglio l’anima del nuovo teatro civico, a cominciare da quelli di domani (martedì 19) e giovedì 21 novembre che portano in scena due dei quattro gruppi selezionati dalla speciale “call” indetta dal MAPP per dar voce ai giovani artisti e alla loro creatività: rispettivamente il Collettivo Quarto Stato con “La rete aveva solo un buco, e tu proprio da lì?” e Bestoj con “Black Holes”. La prima è una rappresentazione poetica, e per certi versi filosofica, che tocca tanti aspetti del vivere, con delicatezza, originalità e intelligenza, dando risposte attraverso le domande, rivelando connessioni sorprendenti; la seconda, basata su esperienze personali e interviste a persone reali, è ambientata in un reparto di malattie neurodegenerative, dove quattro personaggi si rivelano in una dimensione interiore e sensibile, raccontando storie di fragilità umana che racchiudono anche una terribile voglia di vivere. Venerdì 22 novembre l’associazione Carichi Sospesi presenterà “Otello srl”, una rielaborazione della celebre tragedia shakespeariana: Desdemona, figlia della provincia, vissuta lontano dai clamori dell’impero, mai andata ad un prima teatrale è affascinata dalle parole e dai racconti del Moro, titolare della Otello srl, uomo di confine, vissuto in centro dove ha visto le luci della città e conosciuto i lussi di una vita agiata. La terza settimana di “Primo Movimento” si chiude sabato 23 con la produzione di Talea Teatro, in collaborazione con Medici Senza Frontiere, “Gratitudini”: un monologo poetico e disincantato che tratta il tema dell’immigrazione attraverso il racconto di una donna che si trova ad attraversare il mare Mediterraneo per raggiungere le coste italiane. Venerdì 22 alle 17 continuano inoltre i “Safari urbani intorno alle Maddalene” con Ugo Fadini del Comitato Mura, alla scoperta di piccoli tesori d’arte padovani, tra architettura e natura.

Programma

Orari

Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 21.

Biglietti

intero 10 euro

ridotto e studenti 8 euro

(prenotazione gratuita tramite il portale www.eventbrite.it)

Info

Teatro delle Maddalene

Via S. Giovanni da Verdara, 40 – 35137 Padova

Informazioni: info@padovamapp.it

Facebook: @MaddaleneArtiPerformativePadova

web http://www.padovamapp.it/