“Primo Movimento – Un teatro per la città", gli appuntamenti dell’ultima settimana alle Maddalene

Giunge alla quarta e ultima settimana di programmazione “Primo Movimento”, la rassegna di teatri off che ha restituito alla città di Padova il Teatro delle Maddalene di via San Giovanni da Verdara. Curata da un collettivo di associazioni artistiche del territorio, il MAPP, nato appositamente con lo scopo di far tornare in attività lo storico spazio culturale, colmando un vuoto sia fisico che (per 60 giorni all’anno) di proposta di spettacoli alternativi e laboratori per il pubblico cittadino, con l’appoggio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, promotore dei lavori di restauro e sostenitore dell’iniziativa, la prima stagione ha mantenuto quanto promesso e confeziona altri quattro appuntamenti che daranno l’arrivederci alla primavera. Nel frattempo, dal 1 dicembre, verrà inaugurato il cartellone curato dal Teatro Stabile del Veneto a cui, su incarico del Comune, è affidata la gestione delle Maddalene.

La settimana che porrà il sigillo sull’emozionante “primo tempo” di questa nuova storia padovana targata MAPP offrirà martedì 26 novembre “Un’ora tutta per me” della compagnia Babel Crew, reclutata attraverso uno speciale bando rivolto alle realtà artistiche emergenti. Lo spettacolo, vincitore a Palermo del Premio indetto dal Mibact “Forme originali di divulgazione del Teatro”, tratta il tema della prostituzione. Protagoniste della storia quattro sono donne che fanno le prostitute e vorrebbero essere libere, essere donne, essere umane. Hanno il loro nome ma potrebbero averne un altro. Hanno il loro lavoro ma potrebbero averne un altro. Quattro donne che potrebbero essere tutte le donne. Drammaturgia e coreografia sono legate tra loro in un doppio filo, come doppio è il binario percorso, raccontando di prostituzione e di condizione femminile odierna. Coreografie di e con Simona Argentieri, drammaturgia e regia di Giuseppe Provinzano. L’argomento della condizione femminile verrà poi toccato giovedì 28 novembre da uno dei titoli nazionali della rassegna: “Raccontami tu”. Lo spettacolo è prodotto da Aulò Teatro e Magfest (Pescara), una rete di donne artiste che si occupa di favorire l’enmpowerment femminile. “Raccontami tu” parla di tre donne in fuga, Caterina, Dina e Alice: Caterina scappa da un uomo violento; Dina, una giovane prostituita albanese, sceglie la via della libertà per salvarsi la vita ma soprattutto l’anima; Alice decide di lasciarsi alle spalle un presente insidioso. Unite dal caso, imparano a fidarsi l’una dell’altra, a raccontarsi e riconoscersi nell’intrecciarsi delle storie. Il testo è liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Maristella Lippolis. Con Gisela Fantacuzzi, Carmen Nubla, Francesca Saraullo, Nicolas Toselli. Regia di Manuela Frontoni. Venerdì 29 andrà in scena “Nel Bosco” di Teatro Popolare di Ricerca-CUT, tratto dal racconto di Ryunosuke Akutagawa. Pierantonio Rizzato crea una performance teatrale che, anche attraverso il gioco di contropiede dell’ironia, mantiene inalterato lo spirito e l’atmosfera del racconto originario; con un occhio però maggiormente corrosivo e critico nei confronti dell’essere umano contemporaneo. Testo e regia di Pierantonio Rizzato. Musiche originali suonate dal vivo da Paolo Valentini, Matteo Polato e Jacopo Bortolussi. A chiudere la rassegna sabato 30 novembre sarà “È bello vivere liberi”, di e con Marta Cuscunà: un progetto di teatro civile per un’attrice, 5 burattini e un pupazzo. Uno spettacolo che mira a recuperare la gioia, le risate e le speranze dei partigiani, per riscoprire l’atmosfera vitale e vertiginosa di quel periodo della nostra storia in cui tutto sembrava possibile. Dedicato a tutti quelli che l’antifascismo l’hanno studiato solo sui libri di scuola. Una coproduzione Operaestate Festival Veneto. Venerdì 29 alle 17 si terrà inoltre l’ultimo dei “Safari urbani intorno alle Maddalene” con Ugo Fadini del Comitato Mura: un’occasione unica per scoprire piccoli tesori d’arte padovani, tra architettura e natura.

Programma

Orari

Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 21.

Biglietti

intero 10 euro

ridotto e studenti 8 euro

(prenotazione gratuita tramite il portale www.eventbrite.it)

Info

Teatro delle Maddalene

Via S. Giovanni da Verdara, 40 – 35137 Padova

Informazioni: info@padovamapp.it

Facebook: @MaddaleneArtiPerformativePadova

web http://www.padovamapp.it/