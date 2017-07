“Il Prato Infinito”, teatro in natura al Giardino di Valsanzibio

Sabato 29 e domenica 30 luglio il Giardino di Valsanzibio diventerà lo scenario della passeggiata teatrale “Il Prato Infinito”, uno spettacolo a cura della innovativa compagnia padovana Auló teatro.

Nella favolosa cornice del giardino, tra alberi secolari e giochi d’acqua, si terrà uno spettacolo teatrale itinerante, liberamente tratto dal saggio sulla Metamorfosi delle piante di Goethe e dal Palomar di Italo Calvino.

L’attore Antonio Irre condurrà il pubblico in un fantomatico tour turistico alla scoperta della relazione tra microcosmo e macrocosmo. Il pubblico avrà l'occasione di ammirare le bellezze del Giardino di Valsanzibio muovendosi nell'immaginario in cui l'attore accompagnerà, riscoprendole attraverso altri punti di vista non convenzionali, in uno spettacolo che si muove tra Arte e Scienza.

Lo spettacolo è inserito nel progetto Goethe in Italia, festival di letterature, arte e culture di viaggio, ispirato al bicentenario della pubblicazione di “Viaggio in Italia” di Goethe.

Due giornate speciali per gli amanti della natura e della cultura, per la possibilità di visitare uno dei più bei Giardini monumentali d’Italia, riflettere sulla natura e farsi affascinare dalle suggestioni del Teatro di Ricerca.

Auló Teatro è il gruppo teatrale nato nel 2011 in seno all’associazione padovana MetaArte. Si occupa di produrre laboratori e spettacoli teatrali professionali sulle tracce dei padri fondatori del Teatro di Ricerca.

Per prenotazioni info@valsanzibiogiardino.it

Informazioni sullo spettacolo e fotogallery: https://auloteatro.it/il- prato-infinito/

Extra 7 euro sul costo del biglietto d’ingresso.

Orari

Sabato 29 luglio ore 16 e 17

e domenica 30 luglio ore 11, 16 e 17

Posti limitati- gradita la prenotazione.

