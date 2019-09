“Menarosti in corte”, commedia in piazza a Camazzole di Carmignano di Brenta il 21 settembre 2019

eventi, teatri, incontri, menarosti in corte, commedia, rappresentazioni, teatro in piazza,

teatro-piazza-camazzole-carmignano-branta-21-settembre-2019.html

Sabato 21 settembre, alle ore 21, in piazza a Camazzole, frazione di Carmignano di Brenta, nuovo appuntamento con la rassegna di teatro itinerante “Quartieri e Teatro - In Scena” organizzata dall'Assessorato alla cultura del comune di Carmignano in collaborazione con Musica e Spettacolo.

Sul palco la compagnia “Il Covolo” di Longare (VI) con la commedia divertente “Menarosti in corte” di Nicola Pegoraro, per la regia di Alberto Trevisan. Ingresso grauito.

Lo spettacolo

Nella corte dei Menarosti tutto procede secondo la consueta routine.

Toni, il (sedicente) capofamiglia, questiona con Pinetta, la (a detta di tutti) capofamiglia. Toni in realtà questiona con tutti, anche con il genero Pierpaolo, studiato ma disoccupato.

Angela, figlia unica e amata, si ritrova a mischiare le carte in tavola per far sì che il proprio marito venga accettato dal suocero Toni.

A rompere la quiete della corte, la notizia che un conte francese, tal AntuanVincent, vuole comprare la bassa, un appezzamento di terreno di cui Toni è proprietario, per costruirci un centro commerciale.

Ecco che i Menarosti si ritrovano uniti per far fronte a un comune nemico, e nella corte si tessono le trame per scongiurare la realizzazione del progetto...

Prossimi appuntamenti

Giovedì 26 settembre ultimo appuntamento della rassegna, nel quartiere Ospitale, con “La finta ammalata” di Carlo Goldoni proposta dalla compagnia “La Goldoniana” di S.Stino di Livenza.

Info web

Evento facebook https://www.facebook.com/events/660464491117319/