Concerto e presentazione della stagione "Teatro Quotidiano" a Piove di Sacco

Sabato 19 ottobre alle ore 19 presso il Teatro Filarmonico di Piove di Sacco, ci sarà la presentazione pubblica della nuova stagione "Teatro Quotidiano", che comprende le rassegne di prosa, teatro ragazzi e amatoriale. Sarà una presentazione in musica, con il concerto del duo IN2, con un brindisi finale per festeggiare l'aprirsi di una nuova stagione teatrale.

Chi sono gli IN2? Nascono nel 2017 come duo formato da Filippo Pellegrin (voce, chitarra, stomp box) e Marco Quagliato (chitarra, cori, percussioni). Per il concerto proporranno un percorso attraverso tutti gli album degli U2, dagli esordi fino all’ultimo lavoro “Songs of Experience”. Prendendo spunto dal quartetto irlandese in alcune apparizioni televisive, tutti i brani sono stati riarrangiati e ripensati in acustico, per un contesto più intimo.

Informazioni e contatti

La partecipazione è libera.

Web: https://www.teatrofilarmonico.it/