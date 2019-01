Teatro Ragazzi Padova con “L’albero della memoria” al Verdi

Anche la nuova stagione del Teatro Ragazzi Padova celebra la Giornata della Memoria raccontando la Shoah ai bambini con “L’albero della memoria”, in programma martedì 22 gennaio alle 10 al Teatro Stabile del Veneto Verdi di Padova

Il calendario di gennaio si completa con due spettacoli di Fiabesca, in scena al Piccolo Teatro Don Bosco martedì 29 e mercoledì 30 gennaio.

L’albero della memoria di Catalyst è appunto in programma il 22 gennaio al Teatro Stabile del Veneto Verdi di Padova e propone ai bambini la vicenda di Samuele per raccontare la Shoah.

Partendo dal testo di Anna Sarfatti, il regista Riccardo Rombi ha costruito una cornice narrativa in cui due personaggi, un gitano giramondo e una ex staffetta partigiana si ritrovano vicino a un canneto. Irma rimane affascinata dai racconti dello zingaro che, con l’aiuto di una sorta di scatola magica, è capace di far rivivere racconti ed emozioni. Tra i racconti del giramondo c’è quello che ricorda la famiglia Finzi e le sue vicissitudini durante la Seconda Guerra Mondiale. La vicenda di Samuele diventa così una storia da condividere e conservare perché, come dice la ragazza, se abbiamo gli stessi ricordi “è come avere un pezzo di vita insieme”. Tra musiche e immagini rivivono sprazzi di vite vissute e germinano i semi della memoria passata da trasmettere alle nuove generazioni, affinché non si ripeta l’orrore e i fatti non restino soltanto scritti sulle pagine dei libri, ma rimangano incisi nel cuore.

Lo spettacolo è tratto da “L’albero della memoria” di Anna e Michele Sarfatti e realizzato da Riccardo Rombi con Francesco Franzosi e Alba Grigatti. Voce e musica dal vivo sono di Letizia Fuochi e Francesco Cusumano, le luci e scene di Laura de Bernardis, il progetto video di Andrea Santese. Il lavoro è stato realizzato In collaborazione con il Teatro Puccini di Firenze e l’Associazione Culturale La Nottola di Minerva.

Catalyst è un polo culturale di persone, spazi e luoghi che produce spettacoli e cura progetti didattici coinvolgendo musicisti, performer, danzatori e videomaker, intercettando nuovi pubblici e indirizzando il proprio pubblico verso la scoperta della nuova drammaturgia, della danza, del teatro-circo. Catalyst gestisce il Teatro Comunale Corsini di Barberino di Mugello in provincia di Firenze e la scuola per attori del Centro Ricerca e Formazione presso il Teatro Puccini di Firenze.

Il gennaio del Teatro Ragazzi prosegue martedì 29 e mercoledì 30 gennaio al Piccolo Teatro di Padova con Fiabesca di Tam Teatromusica.

Fiabesca è un’intensa e colorata immersione nel mondo simbolico della fiaba, dove ogni personaggio è un archetipo e i luoghi sono paesaggi interiori universali. Un moderno “raccontafiabe” fa emergere memorie di fiabe conosciute con le immagini di un videoproiettore e con parole e suoni registrati. I personaggi di Hansel e Gretel, Cappuccetto Rosso, La Bella e la Bestia irrompono in scena evocando storie e simboli, per poi tornare nel profondo da cui sono venuti, lasciando una traccia, l’eco di un sogno o di un mito.

Tutto il racconto è stato nutrito dal rapporto con l’illustrazione contemporanea, attraverso il libero adattamento delle opere di alcuni grandi artisti: Juan, Janssen, Ranaldi, Mattotti, Pacheco. Alcune riflessioni sulla fiaba di Cristina Campo contrappuntano il racconto visivo, portate dalla voce intensa e rassicurante di Mafra Gagliardi

L’ideazione, la scrittura e la regia sono di Flavia Bussolotto, anche interprete con Marco Tizianel e Stefano Razzolini. La voce narrante è di Mafra Gagliardi; le scene, maschere, oggetti e video sono di Michele Sambin e Alessandro Martinello; i costumi di Claudia Fabris; disegno luci Stefano Razzolini; suoni Michele Sambin. Lo spettacolo è stato realizzato con la collaborazione di: Bel-Vedere Lab Progetto Partecipato tra artisti-operatori-cittadini a cura di Echidna e Comune di Mirano, Comitato Mura di Padova, Centro di Produzione Teatrale La Piccionaia, Theama Teatro, Fondazione Villa Benzi Zecchini/Teatro Maffioli di Caerano di San Marco (TV).

Tam Teatromusica è una compagnia riconosciuta dal MIBAC e fondata a Padova nel 1980. Nella sua ricerca teatrale rivolta all’infanzia privilegia, rispetto all’uso della parola, la composizione di immagine e suono, dando forma a una narrazione aperta che si pone l’obiettivo di stimolare l’immaginazione dei bambini e di coinvolgere i sensi nella comprensione del racconto.

La nuova stagione di Teatro ragazzi del comune di Padova si articola in 32 appuntamenti che coinvolgeranno quasi 8000 ragazzi. Un programma composto da 19 diversi spettacoli di compagnie teatrali professionali del panorama nazionale, 3 progetti speciali, per portare l’esperienza del teatro dall'infanzia alle scuole superiori di Padova e territorio. Tutti gli spettacoli sono programmati all'interno dell'orario scolastico dalle scuole per l'infanzia alle superiori per favorire la partecipazione degli studenti.

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova ha dunque organizzato la stagione Teatro ragazzi Padova 2018-2019, in continuità e con il tradizionale direttore artistico Antonio Panzuto (attore e scenografo padovano che fa parte di Tam Bottega d’Arte) con la collaborazione di Flavia Bussolotto e la pluriennale esperienza artistica e culturale di Tam Teatromusica (riconosciuta dal MIBAC) che cura anche l’organizzazione generale del programma. La rassegna collabora con: Teatro Stabile del Veneto, ViviPadova Settore Servizi Scolastici del Comune di Padova, Istituto Comprensivo Statale “Donatello”, Agiscuola Trevenezie, Intesa SanPaolo.

“Il teatro è un linguaggio artistico antichissimo, una forma di conoscenza ed espressione di straordinaria vitalità e forza evocativa dalle infinite potenzialità educative. Ha un compito insostituibile anche nella formazione di spettatori preparati, consapevoli, che costituiranno il pubblico adulto di domani”, precisa l’Assessore alla Cultura del Comune di Padova Andrea Colasio.

Il programma, “intessuto con il filo tematico della Fiaba” come segnala Antonio Panzuto, è una ponderata selezione di spettacoli tra i migliori e premiati della produzione teatrale professionale nazionale, con contenuti di interesse educativo, pedagogico o propedeutico ai percorsi di conoscenza e di crescita propri dei periodi e delle età scolastiche. Gli appuntamenti, infatti, sono proposti diversificando le fasce d’età per cui sono stati creati. Andranno in scena in spazi diversi della città: sia nel centro storico (Teatro Comunale G. Verdi) che in altre aree di Padova (Piccolo Teatro Don Bosco, Cinema Teatro Rex, Auditorium Ex Copernico, Atelier Panzuto) e … anche nelle scuole.

Nel nuovo anno è stato anche avviato con buona partecipazione i linguaggi del teatro, percorso di formazione per insegnanti su differenti modi di raccontare a teatro

Gli spettacoli sono proposti con tariffa 5 euro. A due insegnanti per classe l'ingresso è offerto gratuitamente.

