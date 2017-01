Teatro ragazzi a Torreglia con lo spettacolo “Un pollo in classe”

Torna, nella versione invernale, la rassegna a Torreglia al teatro La Perla di “TeatroRagazzi 2017”. Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 16. Biglietto 5 euro.

TEATRO RAGAZZI A TORREGLIA 2017, SCOPRI TUTTI GLI SPETTACOLI AL TEATRO LA PERLA

PROGRAMMA

DETTAGLI

domenica 12 febbraio ore 16.

INGRESSO euro 5

La Compagnia “BEPI&MARIA SHOW” di “FRED” Dalla Rosa

presenta “UN POLLO IN CLASSE”

Presentazione:

Uno spettacolo per bambini (e famiglie) ambientato nel mondo della scuola, divertente ed educativo. E’ interpretato dai comici del “Bepi&Maria Show”: Valerio Mazzucato, Ciccio Boato e Fred (i cabarettisti protagonisti di numerose trasmissioni televisive sull’emittenza locale e numerosi spettacoli nelle piazze e nei teatri del Veneto).

Liberamente ispirato ai personaggi del libro a fumetti “Un Pollo in Classe”, edito da Festina Lente Edizioni, scritto e disegnato da Fred.

Durata: 1 ora e 10 minuti.

Alla fine dello spettacolo l’autore Fred presenterà il libro “Un Pollo in Classe” e realizzerà dediche e disegni personalizzati a chi fosse interessato.

INTERPRETI:

Valerio Mazzucato

Davide Boato

“Fred”

LE PREVENDITE AUTORIZZATE

Teatro LA PERLA – Via Mirabello, TORREGLIA (PD) – Tel. 049 5211544

(solo un’ora prima dell’evento in programmazione)

Fioreria “ADELIA” (VICINO AL TEATRO LA PERLA)

Via Mirabello, TORREGLIA (PD) – Tel. 049 5211311

La prenotazione del biglietto o dell’abbonamento può avvenire tramite acquisto presso le prevendite oppure per via email, per chi abita fuori zona prevendite o ne fosse impossibilitato ad acquistarli, compilando la cedola all’interno di “CONTATTACI” del sito www.teatroperla.it o previa telefonata al n.ro 3313279643 dal lunedì al sabato dalle ore 17 alle ore 20. Il sabato dalle ore 20.00 fino inizio spettacolo funzionerà la Cassa del Teatro tel 0495211544.

La Direzione artistica per cause non dipendenti dalla propria volontà potrà annullare o sostituire lo spettacolo. Nel caso di annullamento dello spettacolo il costo del biglietto o quota dell’abbonamento verrà restituito nell’orario di Segreteria e Cassa del Teatro ENTRO E NON OLTRE 7 GG dall’EVENTO.

Gallery