"Sipario di stelle": tutti gli appuntamenti della rassegna di teatro per ragazzi in provincia

Se tra i settori più colpiti dall’emergenza sanitaria in corso vi è senz’altro il teatro, non si può negare che anche i bambini, costretti in casa per mesi e allontanati dalla scuola e dalle amicizie, abbiano vissuto un lungo periodo di isolamento, lontani dalla socialità cui erano abituati e da cui erano arricchiti.

Fare “Teatro Ragazzi”, in questo particolare momento storico, non può prescindere dalla consapevolezza di un percorso di normalità da ricostruire: per il teatro e, più in generale, per lo spettacolo, ma anche per i più piccoli e le famiglie.

Vanno riannodati i fili che, legando fantasia, narrazione e rappresentazione, avvincono i bambini e li trasportano nel mondo magico delle favole. Il teatro questo riesce a farlo.

Riscoprire il pubblico dei bambini e delle bambine diventa, quindi, un’opportunità per lasciarsi prendere dal fascino della narrazione e della rappresentazione e ritrovare attraverso esso certezze e rassicurazioni.

È un processo dello spirito, ma anche un’operazione culturale che trova un collegamento forte con quella “educazione al racconto”, che le nostre biblioteche incoraggiano e sostengono quotidianamente.

Su questa idea e partendo da questi presupposti si sono incontrate 8 amministrazioni comunali che hanno deciso di rivolgersi a Piccionaia e Alcuni, due tra le più importanti realtà regionali nel settore del teatro professionistico ed a Febo Teatro, compagnia locale profondamente radicata nel territorio.

Teatro per ragazzi all’aperto, nel pieno rispetto di tutte le norme per la prevenzione ed il contenimento del Covid 19: una scommessa per quel ritorno graduale alla normalità, che passa anche attraverso la cultura, lo spettacolo e nuove modalità di socializzazione, attente, prudenti, ma non meno sensibili nei confronti dei bisogni dell’individuo e delle famiglie.

Quindici spettacoli sotto un sipario di stelle, per ricominciare a sognare: anche alla possibilità che a trionfare sia il lieto fine.

Informazioni

Per informazioni è possibile contattare le Biblioteche o gli Uffici Cultura dei diversi comuni in cui si svolgono gli spettacoli

Tutti gli appuntamenti del programma

Luglio

Borgoricco | Giovedì 9 luglio, ore 21

Parco dei Pensieri | L’ultimo T-Rex era un bullo, Gli Alcuni

Biglietto 2 euro | In caso di maltempo, Teatro A. Rossi

Borgoricco | Venerdì 17 luglio, ore 21

Parco dei Pensieri | Cappuccetto Rosso e altre storie, La Piccionaia

Biglietto 2 euro | In caso di maltempo, Teatro A. Rossi

Campodarsego | Venerdì 17 luglio, ore 21

Parco Tergolandia | La Regina dell’acqua, Gli Alcuni

Ingresso libero

San Giorgio delle Pertiche | Lunedì 20 luglio, ore 20.30

Parco Guizze, via Buson | Le follie di Dracula, Febo Teatro

Ingresso libero

Villa del Conte | Mercoledì 22 luglio, ore 21

Scuola Primaria De Amicis | Il Mago di Oz, Febo Teatro

Ingresso gratuito

Borgoricco | Giovedì 23 luglio, ore 21

Parco dei Pensieri | Le belle bolle, Gli Alcuni

Biglietto 2 euro

Santa Giustina in Colle | Lunedì 27 luglio, ore 21

Parco di Santa Giustina in Colle | La stamberga delle scarpe, Febo Teatro

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: info@feboteatro.it

Campodarsego | Venerdì 31 luglio, ore 21

Parco Tergolandia | Dinosauri sulla luna, Febo Teatro

Ingresso libero

Agosto

San Giorgio delle Pertiche | Lunedì 3 agosto, ore 20.30

Parco Guizze, via Buson | Leo Da Vinci Missione Monna Lisa, Gli Alcuni

Ingresso libero | Eventuale recupero 10 agosto 2020

Camposampiero | Giovedì 6 agosto, ore 21

Piazza Castello | La fiaba di Celeste, La Piccionaia

Biglietto 2 euro

Piombino Dese | Martedi 11 agosto, ore 21

Piazza Risorgimento | Alla ricerca del cellulare perduto, Gli Alcuni

Ingresso con offerta libera | Recupero in caso di maltempo il 25 agosto

Piombino Dese | Sabato 22 agosto, ore 21

Piazza Risorgimento | I cuccioli e il bambù blu, Gli Alcuni

Ingresso con offerta libera | Recupero in caso di maltempo il 29 agosto

Loreggia | Giovedì 27 agosto, ore 20.30

Sala parrocchiale | Hansel e Gretel, Teatro d’attore con Polpetta e Caramella + i pupazzi personaggi dei Mini Cuccioli. Gli Alcuni

Ingresso gratuito

Settembre

Villa del Conte | Sabato 5 settembre, ore 21

Scuola primaria De Amicis | Il Carretto del Cantastorie, Febo Teatro

Ingresso gratuito

Camposampiero | Giovedì 10 settembre, ore 21

Piazza Castello | Favole al telefono, La Piccionaia

Biglietto 2 euro

Info web

Per informazioni è possibile contattare le Biblioteche o gli Uffici Cultura dei diversi comuni in cui si svolgono gli spettacoli.

https://www.comune.camposampiero.pd.it/c028019/po/mostra_news.php?id=1455&area=H