Teatro ragazzi a Torreglia con lo spettacolo “Tre porcellini per due lupi”

Torna, nella versione invernale, la rassegna a Torreglia al teatro La Perla di “TeatroRagazzi 2017”. Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 16. Biglietto 5 euro.

PROGRAMMA

DETTAGLI

Domenica 5 febbraio 2017 ore 16.

Ingresso euro 5

La Compagnia teatrale “VENGO ANCHI’IO” di Tribano

presenta “TRE PORCELLINI PER DUE LUPI” Fiaba per tutta la famiglia

Adattamento Teatrale Sergio Baraldo Regia:Andrea Belluco

Presentazione:

Cosa può capitare a tre piccoli maialini, se all’improvviso decidessero di scappare dal loro infimo allevamento per vagare liberi nel bosco infestato da ben due lupi cattivi. Fortunatamente, tutti conosciamo il lieto fine di questa fiaba, ricca di morale e spunti di riflessione.Lo spettacolo si basa su un ritmo incalzante e trovate spettacolari che non mancheranno di coinvolgere direttamente il pubblico.

TECNICHE USATE: Teatro d’attore. ETA’:5-10 anni

INTERPRETI:

Davide Visentin

Simone Piva

Alessandro Sabbion

Massimiliano Morando

Ivan Baraldo

SCENOGRAFIE E COSTUMI: A cura della compagnia

LUCI E AUDIO: Sergio Rosso

Presentazione della Compagnia Teatrale “Vengo Anch’io!

La Compagnia Teatrale “Vengo Anch’io!” nasce a Tribano per iniziativa di un gruppo di persone volonterose che decidono di mettersi in gioco dando sfogo a una passione che ciascuno teneva nel cuore ma nessuno osava dichiarare: l’amore per il Teatro!

Nel corso degli anni a questo primo gruppo di amici si sono affiancate figure professionali quali scenografi, costumisti e attori con decennale esperienza, che hanno contribuito alla crescita artistica della Compagnia creando un proprio stile di comicità costituito da un forte impatto visivo e un’incalzante struttura ritmica. Nella scelta dei testi si decide quindi di confrontarsi con un repertorio ispirato al mondo delle favole, adatto a tutta la famiglia con particolare attenzione ai più piccoli.

Inoltre la Compagnia “Vengo Anch’io!” svolge sul territorio attività di consulenza e formazione teatrale collaborando con enti pubblici, scuole di ogni ordine ed enti privati nella realizzazione di progetti specifici.

LE PREVENDITE AUTORIZZATE

Teatro LA PERLA – Via Mirabello, TORREGLIA (PD) – Tel. 049 5211544

(solo un’ora prima dell’evento in programmazione)

Fioreria “ADELIA” (VICINO AL TEATRO LA PERLA)

Via Mirabello, TORREGLIA (PD) – Tel. 049 5211311

La prenotazione del biglietto o dell’abbonamento può avvenire tramite acquisto presso le prevendite oppure per via email, per chi abita fuori zona prevendite o ne fosse impossibilitato ad acquistarli, compilando la cedola all’interno di “CONTATTACI” del sito www.teatroperla.it o previa telefonata al n.ro 3313279643 dal lunedì al sabato dalle ore 17 alle ore 20. Il sabato dalle ore 20.00 fino inizio spettacolo funzionerà la Cassa del Teatro tel 0495211544.

La Direzione artistica per cause non dipendenti dalla propria volontà potrà annullare o sostituire lo spettacolo. Nel caso di annullamento dello spettacolo il costo del biglietto o quota dell’abbonamento verrà restituito nell’orario di Segreteria e Cassa del Teatro ENTRO E NON OLTRE 7 GG dall’EVENTO.

