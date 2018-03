"Il ciacciaron imprudente" per “Teatro da Ridere” a Battaglia Terme

Presso il salone municipale di Battaglia Terme, torna la tradizionale Rassegna teatrale dialettale “Teatro da Ridere” organizzata dalla locale Compagnia Teatrale “Le Acque Mosse” con la direzione artistica di Sandro Cappellozza in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Battaglia Terme.

La Rassegna è giunta quest’anno alla sua 16^ edizione. Un bel traguardo, non c’è che dire.

“Non è stato facile portare avanti per tutti questi anni quella che per il nostro paese è diventata la “Tradizionale” Rassegna Teatrale”, dice Sandro Cappellozza, “ed essere arrivati alla 16esima edizione è per me motivo di grande orgoglio. Colgo l’occasione per ringraziare l’attuale Amministrazione dello sforzo fatto quest’anno per rendere il salone comunale più accogliente e comodo".

Le commedie in cartellone saranno dialettali e molto divertenti, adatte ad ogni genere di pubblico ed a questo proposito si invitano caldamente i genitori a portare i loro figli alle varie serate, si ricorda che fino ai dodici anni l’ingresso è in omaggio. Le varie commedie proporranno un repertorio dialettale, lingua che purtroppo viene parlata sempre meno dalle nuove generazioni.

Il dialetto è stata ed è la nostra lingua, rappresenta la nostra cultura e le nostre tradizioni.

Il prossimo evento

Sabato24 marzo ore 21 “Il ciacciaron imprudente” Compagnia Teatrale SOTTOSOPRA di Bagnoli di Sopra.