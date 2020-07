"Teatro in ruota" di e con Denis Varotto: monologhi pomeridiani al parco San Tommaso

Una ruota a colori che ricorda atmosfere d’altri tempi, un parco dove passeggiare e farsi sorprendere da personaggi reali e inventati, un giro alla ruota… e il gioco è fatto. Ecco “Teatro in ruota”, la nuova e originale proposta realizzata da Racconti a Teatro, contenitore culturale ideato dall’attore Denis Varotto, con il patrocinio del Comune di Albignasego (Pd).

Una forma di teatro all’aperto, di pomeriggio, nei parchi del Comune di Albignasego, per fermarsi 10 minuti o un’ora ascoltando tanti piccoli monologhi teatrali (racconti, fiabe e qualche sorpresa), scelti… dalla “ruota”. Un modo nuovo e originale per far vivere il linguaggio teatrale ai tempi della pandemia; un modo per dare altre possibilità all’arte in un tempo così difficile anche per la cultura.

Come funziona?

Una ruota con 11 spicchi colorati (uno per monologo) più un jolly e il gioco è fatto. Si gira la ruota, esce il numero e Denis Varotto regala al pubblico del Parco ogni volta una storia diversa: si va dalle fiabe per i più piccoli ai racconti al tempo del Covid-19, da aneddoti personali a divagazioni sulla vita quotidiana, dal volontariato alla fantasia… pochi minuti, un sorriso, qualche tratto di ironia… e la ruota poi riprende a girare.

Quando?

Due le date di Teatro in Ruota: si comincia sabato 11 luglio (ore 17-18) al Parco San Tommaso di Albignasego e si replica sabato 25 luglio ( ore 17-18) al Parco ai Ferri sempre ad Albignasego. Partecipazione libera e gratuita: nessun biglietto, nessuna prenotazione, nessun posto a sedere… solo l’attenzione alle distanze e il gel igienizzante a disposizione per far girare la ruota e scoprire la storia.

Denis Varotto

Denis Varotto, padovano, classe 1976. Dopo il diploma di perito informatico scopre la sua vocazione professionale e si laurea in scienze dell’educazione. Attualmente è educatore presso la Fondazione IRPEA di Padova. Fin dall’adolescenza pratica musica (chitarra acustica e pianoforte classico), canto (ha studiato con il maestro Alejandro Saorin Martinez avvicinandosi al metodo Estill EVT - VoiceCraft), ballo (tango argentino e salsa) e fotografia, esplorando diversi mondi e dedicandosi per dieci anni al Gospel, cantando in diverse formazioni padovane.

Contemporaneamente matura una forte passione per il teatro, che lo vede attore, dal 2000, per la compagnia amatoriale “Teatro insieme” di Padova e regista per la compagnia Davanti le Quinte formata da persone con disabilità, con la quale ha portato in scena due spettacoli: Una storia Comune (2012) e Tutto X Amore (2016).

Ha frequentato diversi corsi di formazione teatrale (dizione, improvvisazione, teatro sociale e recitazione classica). Tra i suoi insegnanti: il maestro Carlos Maria Alsina, autore, attore e regista argentino. Negli ultimi anni ha collaborato con diversi artisti del territorio locale, tra cui Mirko Artuso, Valerio Mazzucato e Vasco Mirandola.

Nel 2019 ha debuttato con Storie Holtre la Barriera, il suo primo lavoro teatrale, come autore e attore solista, frutto di un approfondito lavoro e dell’esperienza maturata sul campo della disabilità, nell’intento di far emergere quelle verità e speranze che ci sono… oltre la barriera! Quattro uscite (Teatro Falcone e Borsellino di Limena, Istituto Barbarigo di Padova, Villa Obizzi di Albignasego, Sala Rossini del Caffè Pedrocchi di Padova, all’interno delle iniziative nei giorni di inaugurazione di Padova 2020 Capitale europea del volontariato) poi il Covid-19 ha bloccato spettacoli e strutture.

Così nel 2020, durante il lockdown, Varotto si è cimentato con la scrittura e una serie di monologhi teatrali dedicati ai tanti volti della pandemia, proposti sul profilo face book di Racconti a teatro: Un metro di distanza; Un metro non basta; La semplicità di un metro.

E ora, a lockdown concluso, ma con le difficoltà che ci sono ancora per proporre le attività teatrali, ha ideato Teatro in ruota, uno spettacolo itinerante, un po’ di strada e un po’ di parco…

Info web

https://www.facebook.com/RaccontiaTeatro

https://www.facebook.com/events/577902632866501/