Spettacolo “La serva padrona” al cinema teatro Rex

Mercoledì 29 gennaio alle ore 20.30 presso il Cinema Teatro Rex in via Sant’Osvaldo 2, la Compagnia di Ricreazione presenta “La Serva Padrona” di Gennaro Antonio Federico, con prologo di Vincenzo Faggiano.

Scarica la locandina dell'evento

Musica di Giovanni Battista Pergolesi. Musica per il prologo Wieslaw Rentowski. M° Franco Moro, Maestro concertatore e direzione musicale. Regia Vincenzo Faggiano.

Evento realizzato con il contributo del Comune di Padova.

Interpreti:

Dominika Zamara, Serpina

Maurizio Franceschetti, Uberto

Lahire Tortora, Vespone

Luci ed effetti, Demetrio Pala

Prologo

Tramite il prologo si realizza un accostamento tra la serva Serpina della versione classica ed una badante dei giorni nostri, richiamando la cronaca attuale che vede, appunto, una riproposizione dello stereotipo della domestica che seduce e sposa il proprio datore di lavoro.

Tramadell’opera

Un ricco e attempato signore di nome Uberto ha al suo servizio la giovane e furba Serpina che, con il suo carattere prepotente, approfitta della bontà del suo padrone. Uberto, per darle una lezione, le dice di voler prendere moglie: Serpina gli chiede di sposarla, ma lui, anche se è molto interessato, rifiuta. Per farlo ingelosire Serpina gli dice di aver trovato marito, un certo capitan Tempesta, che in realtà è l'altro servo di Uberto (Vespone il muto) travestito da soldato. Serpina chiede a Uberto una dote di 4000 scudi; Uberto, pur di non pagare, sposerà Serpina, la quale da serva diventa finalmente padrona.

In scena un cast di valore, a cominciare dalla protagonista, la serva Serpina , interpretata dal soprano di origine Polacca , Dominika Zamara, che tra una tournèè e l’altra per i 5 continenti , ha piu’ volte trovato il modo di essere protagonista nei lavori teatrali proposti a Padova dall’autore Vincenzo Faggiano, nei principali teatri cittadini, dal Verdi al Pollini.

Nel ruolo di Ubaldo, il Basso padovano Maurizio Franceschetti, particolarmente apprezzato e presente a Padova, dove vive .

Il difficile e significativo ruolo del servo Vespone è affidato all’attore Lhaire Tortora dalle notevoli capacità espressive e mimiche, che tra l’altro è stato molto apprezzato dall’affezionato pubblico della Compagnia, nelle più recenti rappresentazioni prodotte.

Il maestro concertatore e direzione musicale è affidata al compositore padovano Franco Moro, reduce dal grande successo di Capodanno a Roma al Teatro Marcello.

Si prospetta quindi una rappresentazione di buon livello, originale, molto godibile.

Ingresso

Biglietti di ingresso euro 10

Prevendite biglietti:

Teatro Rex

Paul’s bar - corso Milano, 96 - Padova

Per informazioni

Compagnia di ricreazione

email compagniadiricreazione@gmail.com

email Teatro Rex

telefono 049 754116 (ore serali)

Info web

https://www.facebook.com/events/463417677935486/