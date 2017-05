SIC! Teatro, spettacolo "The best and the worst" di Dario Benedetto al Circolo Nadir

Domenica 14 maggio alle 21 quarto appuntamento della rassegna teatrale SIC come Stand-up, Impro e Clownerie al circolo Nadir.

Un teatro quasi inedito da queste parti, dove la distanza tra palco e pubblico si riduce, durante il quale gli spettatori hanno il servizio al tavolo e l'attore non teme le occhiatacce.

"The Best and The Worst" è il meglio, ma sopratutto il peggio, di Dario Benedetto, autore torinese dai toni surreali.

Come spiegarlo? Si ride durante gli spettacoli di Dario Benedetto. Tanto e di gusto. É capace di fare battute e associazioni così geniali che si fa fatica a non applaudire durante lo spettacolo, ma interromperlo sarebbe un peccato. E tuttavia, non si è di fronte a qualcosa di superficialmente ironico.

La sua ironia porta invece a riflettere su concetti profondi. Per questo poco dopo aver abbandonato la sala ti trovi a ripensare ai vari passaggi, a sentire l'eco che hanno suscitato dentro di te. E ogni volta mi meraviglio di come lui riesca, in soli sessanta minuti come stasera, ad affrontare una tale vastità di argomenti senza confusione né retorica.

Bar aperto dalle ore 19.30.

INGRESSO

Ingresso a offerta libera

Comunicazione e ingresso riservati ai soci ARCI