SIC! Teatro, spettacolo #1 Impro "Mean event" al circolo Nadir

Domenica 23 aprile al circolo Nadir inizia la rassegna teatrale "SIC!" per amanti del teatro e degli spettacoli inediti.

SIC come Stand-up, Impro e Clownerie, i generi che gli attori metteranno in scena in queste prime tre domeniche di primavera.

Un teatro dove la distanza tra palco e pubblico si riduce, durante il quale gli spettatori hanno il servizio al tavolo e l'attore non teme le occhiatacce.

In collaborazione con I CircoScritti.

Primo appuntamento domenica 23 aprile alle 20.30 con #1 IMPRO: MEAN EVENT

Zeno Cavalla e Annamaria Moro

"Mean event" è uno spettacolo di teatro creativo in cui un solo attore interpreta tutti i personaggi, il narratore e mette anche in gioco se stesso e la sua esperienza personale e accademica.

All'interno di una storia costruita a partire da uno spunto del pubblico Zeno Cavalla, coadiuvato dal violoncello di Annamaria Moro, individuerà un tema morale, giuridico o filosofico.

Disclaimer: talvolta emergono storie piene di umorismo nero, scorretto o scomodo.

Bar aperto dalle ore 19.30.

INGRESSO

Ingresso a offerta libera

Comunicazione e ingresso riservati ai soci ARCI