SIC! Teatro, spettacolo Stand Up Comedy "Non avete idea" al Circolo Nadir

Domenica 30 aprile al circolo Nadir prosegue la rassegna teatrale "SIC!" per amanti del teatro e degli spettacoli inediti.

SIC come Stand-up, Impro e Clownerie, i generi che gli attori metteranno in scena in queste prime tre domeniche di primavera.

Un teatro dove la distanza tra palco e pubblico si riduce, durante il quale gli spettatori hanno il servizio al tavolo e l'attore non teme le occhiatacce.

Secondo appuntamento domenica 30 aprile alle 20.30 con Emanuele Pantano e la sua Stand Up Comedy "Non avete idea".

Secondo le regole della creatività, ogni dieci idee, solo una è veramente valida.

Perchè sei così sicuro che sia la tua?

Uno spettacolo creativo sulla creatività o ideale sulle idee, che, attraverso diversi temi come bullismo e talento, razzismo e soluzione dei problemi, morte e fantasia, punta il dito sulla principiale piaga di questi tempi: c'è troppa gente che vuole cambiare il mondo.

Bar aperto dalle ore 19.30.

INGRESSO

Ingresso a offerta libera

Comunicazione e ingresso riservati ai soci ARCI

Gallery