“Nissun va al monte”, teatro al centro parrocchiale Madre Teresa di Calcutta a Tombelle

15esima rassegna di teatro veneto brillante, organizzata con la collaborazione della Pro loco di saonara, la direzione artistica di Gianni Rossi della Compagnia TrentAmicidellArte di Villatora Padova ed il Patrocinio del comune di Saonara e del Comune di Vigonovo Vengono proposti due spettacoli in Italiano e due in dialetto, scelti per la diversità degli allestimenti, tra varie province del Veneto.

L'intento è quello di garantire ancora una volta molto divertimento, con commedie di qualità, gratificando il nostro pubblico che ci ha sempre seguito con grande affetto e numerosa partecipazione.

Chiude sabato 23 febbraio la Compagnia Teatrale Amici di Cesco di S.Donà di Piave - Venezia con “Nissun va al monte” di Giacinto Gallina, Libero adattamento di Giuliano Bozzo.

Inizio spettacolo ore 21.

Dove

Centro Parrocchiale Madre Teresa di Calcutta a Tombelle di Saonara

Via dei Tigli, 7

30030 Vigonovo

Biglietti

Il biglietto rimane a 6 euro. Per garantire il posto a tutti (solitamente abbiamo il sold out) c'è la possibilità di usufruire della prevendita presso il Bar Patronato Tombelle o la prenotazione del posto telefonicamente al n. 348 3240213 .

Per informazioni

329 2299637 - 328 9288075 o www.trentamicidellarte.it e www.prolocosaonara.it

