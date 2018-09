Rassegna Teatro Veneto, spettacolo “L’eredità” al Piccolo Teatro

Torna, con la XIII edizione, la rassegna teatrale curata dall’associazione Piccolo Teatro: cinque appuntamenti di teatro brillante, con opere di Goldoni ed altri autori del teatro Veneto.

La rassegna è patrocinata dal Comune di Padova.

Inizio spettacoli ore 21.15.

Per approfondimenti ed eventuali variazioni di programma consultare il sito www.piccolo-padova.it.

Ingresso

Biglietto intero: 7 euro (più 1 euro di diritto di prevendita)

Biglietto ridotto over 65 e studenti con meno di 26 anni: 6 euro (più 1 euro di diritto di prevendita)

Ridotto associati: 5 euro (più 1 euro di diritto di prevendita)

Prevendite a Padova

cartoleria C’era una volta, via Asolo, 9 (049 8803700);

cartoleria Prosdocimi, piazzetta Pedrocchi, 10 (049 8751368);

cartoleria-edicola Ruggero alla Mandria vicino all’Acqua&Sapone (049 715469);

edicola Paltana, via Vittorio Veneto, 71 (rotatoria delle piscine).

Non è prevista la possibilità di effettuare abbonamenti.

Prevendita online

(con carta di credito – con aggiunta di diritti di transazione online) su www.liveticket.it/piccoloteatropadova

Non saranno accettate richieste di "prenotazione" inviate via e-mail o via telefono

Ulteriori dettagli

La biglietteria del teatro aprirà alle ore 20.15 la sera dell’evento, per i posti rimasti eventualmente disponibili dopo le prevendite.

Dopo l’inizio dello spettacolo l’ingresso in sala non sarà consentito nemmeno a chi fosse in possesso di biglietto acquistato in prevendita

Ad ogni evento: bar (caffetteria, bevande e snack) operativo all’apertura e all’intervallo

Per informazioni

Piccolo Teatro Don Bosco

telefono 049 8827288

email info@piccolo-padova.it

sito www.piccolo-padova.it

http://www.piccolo-padova.it/prevendite-biglietti-per-gli-appuntamenti-con-il-teatro-veneto-2018/

https://www.facebook.com/piccolo.teatropadova/

