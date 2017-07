Rassegna “TeatroEstate 2017” al Castello San Zeno con “Quel piccolo campo”

Come di consueto anche quest’anno la Compagnia Prototeatro, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, la Fondazione Sandro Lucco e Reteventi, organizza la rassegna TeatroEstate 2017 che inizierà sabato 29 luglio con lo spettacolo “Tanto piacere”, una commedia brillante, che sarà presentata in Arena dalla Compagnia “Teatro Impiria” di Verona.

SCOPRI TUTTI GLI SPETTACOLI DALLA RASSEGNA “TEATROESTATE 2017”

Seguirà il 5 agosto la Compagnia “Teatro delle lune” di Treviso, sempre in Arena, con uno spettacolo brillante, intitolato “Maldamore”.

La rassegna si concluderà il 25 agosto con la commedia “Quel piccolo campo” di P. De Filippo, recitata in dialetto veneto dalla Compagnia “Teatro Veneto Città di Este”, nel suggestivo Cortile di Castel San Zeno.

Nelle tre serate, sarà attivo il servizio bar, gestito dalla nuova Pro Loco e inoltre, alla fine di ogni spettacolo, la Ditta Bertelli offrirà una degustazione dei suoi speciali prodotti.

Per le prime due serate: ingresso di 6 euro

Per la terza serata: ingresso gratuito, offerto dalla FondazioneSandro Lucco.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.

Per informazioni: Prototeatro 3495200451

Ufficio Turistico 0429 81320

Evento facebook https://www.facebook.com/events/118789558731542/