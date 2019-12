Un incontro a Padova sulle tecniche naturali cinesi per dormire meglio

Nuovo anno, buon Inizio: un Incontro sul benessere per aiutarti a dormire meglio. Fai fatica ad addormentarti? Ti svegli spesso di notte? Soffri di insonnia? Come dormire bene? Scopriamo in fondo le cause ed impariamo le tecniche naturali e tradizionali Cinesi per migliorare la qualità del sonno.

Appuntamento mercoledì 1 gennaio 2020 dalle 16.30 alle 18 presso la Sala Parrocchiale di Cristo Risorto Via Cardan 12, zona Mortise Padova (fermata autobus N° 22).

Ingresso ed offerta libera.

Informazioni e contatti

Per l'informazione e l'iscrizione contatti al Numero 3280052556. Obbligatoria la prenotazione in quanto i numeri dei posti limitati.

Health&Care A.P.S.e A.S.Dilettantistica Via A. Baruzzi 7, 35129 Padova. Cell. 3280052556 - www.healthandcare.it