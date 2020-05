Tecnobar&Food 2020 online e in fiera di Padova

Dopo la riprogettazione resa necessaria per adeguare il format tradizionale all’attuale situazione, torna l’edizione 2020, la numero 17, di Tecnobar&Food, la biennale della ristorazione professionale in programma alla Fiera di Padova l’11 e 12 ottobre, due giorni per un evento che si presenterà completamente rinnovato con un approccio inedito rispetto al recente passato, e con proposte sempre più specializzate e qualificanti.

La novità: Tecnobar&Food si svolgerà anche online

Tecnobar&Food, un unico “contenitore”, due eventi: sarà questa la principale novità per il 2020. Al tradizionale appuntamento nei padiglioni della Fiera, in programma l’11 e 12 ottobre, infatti, per la prima volta si affiancherà, per l’intera giornata del 13 ottobre, l’edizione online dell’evento, un nuovo spazio digitale “costruito” con tecnologie innovative che favoriranno relazioni e contatti commerciali. La versione virtuale di Tecnobar&Food, per esempio, permetterà di visualizzare le proposte delle singole aziende espositrici (informazioni, video, ecc.): la piattaforma digitale, inoltre, permetterà di organizzare meeting room, per gli incontri tra espositori e visitatori, conferenze e workshop.

I contenuti

Per quanto riguarda i contenuti di questa 17a edizione, spazio all’aggiornamento e all’alta formazione riservata ai professionisti del food&beverage, master class con i nomi più prestigiosi del panorama nazionale, laboratori, competizioni per far emergere nuovi talenti. Un format di settore innovativo che proporrà strategie di rilancio e progetti di riposizionamento in un mercato che, inevitabilmente, per risollevarsi dalla crisi determinata dall’emergenza sanitaria mondiale, avrà bisogno di nuove idee e sostegni concreti.

L’Italia è al primo posto in Europa per numero di pubblici esercizi dedicati alla ristorazione e somministrazione e anche per questo Tecnobar&Food vuole farsi interprete e interlocutore privilegiato di una politica di rilancio di un settore che ha dirette implicazioni con l’industria del turismo e dell’ospitalità.

Futuro e innovazione

Ecco allora che durante Tecnobar&Food si parlerà, per esempio, delle applicazioni dell’Intelligenza Artificiale e del ruolo che rivestirà nel panorama della gestione di bar, locali e ristoranti; e ancora, si cercherà di capire come le tecnologie futuribili potranno convivere con l’insostituibile ruolo delle risorse umane che danno sostanza alla vita di relazione e come, in questo scontro culturale tra passato e futuro, si potrà continuare a valorizzare la straordinaria ricchezza della tradizione culinaria ed enogastronomica del territorio.

Innovation Village

È la nuova iniziativa che la Fiera di Padova ha deciso di attivare in occasione degli eventi più rilevanti del 2020: non poteva quindi mancare Tecnobar&Food. Innovation Village è il cuore innovativo dell’evento: un luogo dove l’ecosistema dell’innovazione si racconta, incontra e

confronta. Un villaggio aperto a startup, aziende, centri di ricerca e professionisti per condividere la cultura dell’innovazione e creare occasioni di networking e di business tra realtà emergenti e player affermati. Le otto realtà selezionate (app, prodotti e soluzioni innovative) porteranno all’Innovation Village le proprie idee e i propri progetti: soluzioni che guardano avanti ed importanti opportunità di sviluppo e business. Alla fine dell’evento due giurie, una rappresentata dai visitatori con i loro voti ed una composta da esperti di settore, faranno emergere le realtà più apprezzate.

Il bar grande protagonista dell’edizione 2020

I numeri “raccontano”, di per sé, l’importanza del rilancio di questo settore: nel solo Veneto si contano quasi 16mila pubblici esercizi che si occupano anche di somministrazione (food&beverage nel senso più ampio dell’espressione) con oltre 3,5 miliardi di fatturato.

Il focus della proposta di Tecnobar&Food passerà attraverso la declinazione in tutte le sue forme del Free From (gluten free, lacto free, ecc.), con due novità importanti: il bar alcol free, nuovo modello di business che sta prendendo sempre più piede in Europa, e il bar plastic free, con la proposta di modelli gestionali alternativi in linea con le esigenze, sempre più sentite, di tutela dell’ambiente e di lotta a qualsiasi forma di inquinamento legata al mondo della somministrazione.

Bar e ristoranti: nuovi layout, cibo per asporto e food delivery

A Tecnobar&Food si parlerà anche di questo, perché ristoranti, bar e pizzerie (in sostanza, tutto il filone del food & beverage) dovranno far rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Facile a dirsi, più difficile a farsi, perché in questo settore non si tratta “solo” di disposizione dei tavoli e sedute, ma anche di gestire la dinamica dei flussi e degli orari, degli spazi di lavoro e della gestione delle prenotazioni. Insomma, ad oggi si possono già immaginare nuovi layout e nuovi concept che prevedano barriere di isolamento architettoniche tra tavoli modulabili. Senza dimenticare che cibo per asporto e cibo a domicilio (food delivery) potrebbero continuare a crescere in maniera esponenziale, fino a diventare veramente un nuovo modo di stare a tavola.

La tradizione

Accanto a ciò, ovviamente, Tecnobar&Food sarà la vetrina per attrezzature, prodotti, food & wine, ristorazione veloce con attenzione al green, al bio e alle intolleranze alimentari. La cultura enogastronomica veneta è patrimonio universalmente riconosciuto e come tale va promosso e tutelato. Aggiungiamoci pure che proprio la proposta enogastronomica è, secondo una recente indagine sul turismo internazionale, tra i principali motivi nella scelta del luogo della vacanza. Anche per questo alla tradizione verrà riservata una parte importante dell’evento, puntando in quest’ottica al coinvolgimento delle aziende espositrici che, per professionalità e qualità della proposta, hanno contribuito a scrivere la storia di Tecnobar&Food.

Gli eventi

Saranno molti e tutti molto interessanti, ad iniziare dalla settima edizione del Campionato Internazionale di Finger Food: oltre 100 professionisti e giovani chef si sfideranno sul tema “Frutta & Verdura”, realizzando straordinari capolavori del gusto… in punta di dita. E ancora: coppie di barman e chef in gara con cocktail abbinati a finger food, proposte per aperitivi sostenibili e sfiziosi.

Date

11 – 12 ottobre 2020

13 ottobre evento online

Luogo di svolgimento

Fiera di Padova

