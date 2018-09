Tecnobar&Food in fiera di Padova

Al via l’edizione 2018 di Tecnobar&Food, il salone biennale professionale per alberghi, ristoranti, bar, attrezzature alberghiere, prodotti alimentari e tecnologie. Il taglio del nastro sabato 6 ottobre, naturalmente all’interno dei padiglioni di Padova Fiere. L’evento proseguirà fino al 9 ottobre.

Torna, dunque, in Fiera a Padova, l’atteso appuntamento con Tecnobar&Food 2018, il più importante Salone del Nord Est dedicato ai professionisti della ristorazione e dell’ospitalità. 400 espositori, 25mila metri quadrati di superficie espositiva, oltre 24mila visitatori registrati nell’ultima edizione: numeri che rendono la 16esima edizione del Salone Biennale, l’appuntamento imprescindibile per il mondo della ricettività.

L’esposizione va dalle attrezzature e all’arredamento per alberghi, ristoranti e bar, fino alle proposte che riguardano il mondo del food e del wine. Tecnobar&Food 2018 è riconosciuto come il palcoscenico ideale dove le aziende lanciano nuove tecnologie inedite e mostrano le innovazioni di prodotto che sono la chiave del successo di ogni impresa. i grandi marchi della ristorazione stanno confermando la loro presenza a Padova per dar vita in occasione di questa edizione ad un momento di confronto rafforzato da un ricchissimo programma di eventi rivolti alla promozione, alla formazione, al marketing, alla cultura e al business del settore.

Ricco il calendario di eventi che fanno di Tecnobar&Food 2018 il più importante momento di confronto per gli operatori della ristorazione nel Nord Est.

Data: 6-9 ottobre 2018

Orario: sabato e domenica 9:30 – 19:00 / Lunedì e martedì 9:30 – 19:00

Area “Le Terre del Bio” (Padiglione 5) 9:30 – 21:00

Ingresso: libero riservato a operatori (con documento che attesti appartenenza al settore)

Luogo: Fiera di Padova – Via N. Tommaseo 59 – 35131 Padova

Infoline: +39 049 840 111

Email: tbf@padovafiere.it

Come arrivare

In auto

Se percorrete l’autostrada Milano-Venezia (A4), l’uscita è Padova Est; poi seguire le indicazioni per la Fiera. Se percorrete l’autostrada Bologna-Padova (A13), l’uscita è Padova Sud; poi seguire le indicazioni per la Fiera.

In treno

Padova è posizionata sull’asse ferroviario Torino-Trieste ed è quindi ben servita e facilmente raggiungibile in treno. Dista da Milano 2 ore, da Bologna 1 ora e mezza e soltanto 20 minuti da Vicenza e Venezia, città dalle quali esistono frequenti collegamenti con l’asse ferroviario da e verso Roma. Una volta scesi alla stazione ferroviaria di Padova, la Fiera dista 500 mt, che potete percorrere andando a sinistra, lasciandovi la stazione alle spalle.