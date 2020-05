TEDxPadova: “Eventi e spettacoli post Covid, una nuova identità per l'intrattenimento?" incontro online

Non perdere i prossimi live di “Conversazioni D'IDentità”, appuntamento settimanale del TEDxPadova in diretta sulla pagina Facebook, dedicato al confronto e al dialogo per scoprire e tratteggiare insieme una nuova #IDentità.

Proseguono le interviste del nostro licensee Carlo Pasqualetto a personalità di vari settori con l'obiettivo di condividere esperienze, conoscenze e possibili soluzioni a breve e lungo termine, per meglio comprendere il tempo che stiamo vivendo, in cui tutto o quasi, deve essere ripensato, innovato e costruito.

Quando

Tutti i mercoledì dalle ore 19 alle ore 19.30

Prossimamente converseremo con

27/05 Monica Savaresi

Founder Sava’ Produzioni Creative

“Eventi e spettacoli: post Covid una nuova identità per l'intrattenimento? “

03/06 Jan Van Der Borg

Professore Associato Ca' Foscari specializzato in Economia del Turismo

“Turismo ed Economia: una nuova forma di turismo sostenibile”

10/06 Patrizia Asproni

Direttore Beni Culturali Gruppo Giunti

Presidente Fondazione Industria e Cultura – Confindustria

“Una nuova identità per l'industria della cultura in Italia. Cosa è cambiato e cosa cambierà?”

Eventi passati

Abbiamo conversato con

Nicolò Rocco Esperto di comunicazione e Licensee TEDxTreviso

Claudio Bertorelli Progettista Urbano, Aspro Studio

Pieralberto Guarniero Lecturer Dep. of Decision Sciences, Università Bocconi

Ringraziamo

Massimago per il sostegno ed il progetto #wineforthought

Info web