TEDxPadova, performance di danza in Piazzetta San Nicolò

La quarta edizione del TEDxPadova è sempre più vicina, ma ancora più vicino è l’evento che si terrà giovedì 27 aprile alle ore 21.30 in Piazzetta San Nicolò, nel cuore di Padova: la nuova performance curata dal nostro Art Curator Giorgio Chinea.

La peculiarità del TEDxPadova è proprio abbinare la performance art alla manifestazione internazionale delle idee che vale la pena condividere.

Quest’anno Giorgio Chinea ha deciso di presentare un lavoro di danza contemporanea dell’artista friulana Giovanna Rovedo che insieme alla collega Michela Silvestrin si esibirà in “Espo: Singolare / Plurale”.

Appuntamento giovedì 27 aprile alle ore 21.30 in Piazzetta San Nicolò, e in caso di maltempo a Palazzo Vezzù in via Dante, Padova.

L’ingresso è libero e aperto a tutti.

Evento facebook https://www.facebook.com/events/2112309605497497/