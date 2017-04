TEDxPadova Expo Village in Prato della Valle

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Il 13 maggio è sempre più vicino, (se non hai ancora prenotato il tuo posto al TEDxPadova 2017 clicca QUI) ma è importante arrivare in forma all'evento TEDxPadova quindi siamo lieti di invitarti a partecipare alla Padova Marathon di domenica 23 aprile: un evento imperdibile, tra sport, arte e natura.

XVIII Padova Marathon

La diciottesima edizione riconferma il percorso dell’ edizione 2016 che – partendo dallo Stadio Euganeo – si snoda attraverso la zona dei Colli Euganei raggiungendo poi Abano Terme – partenza della Mezza Maratona – per poi attraversare le zone più suggestive del centro storico di Padova. Come ogni anno, la magnifica cornice di Prato della Valle farà da sfondo al traguardo e alla festa che seguirà.

Da venerdì 21 a domenica 23 aprile ti aspettiamo all'Expo Village in Prato della Valle. Il TEDxPadova sarà presente con uno stand per raccontare alla propria community i dettagli relativi al mondo TEDx, per promuovere lo sport e i valori che esso rappresenta. Vi racconteremo tutti i dietro alle quinte relativi al TEDxPadova del 13 maggio 2017.