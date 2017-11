Proiezione del docu-film “A tempo debito” e concerto dei Klimt Eastwood al cinema Rex

Serata speciale al Cinema Rex, venerdì 1 dicembre alle 20.30, con la proiezione di “A tempo debito”, pluripremiato documentario di Christian Cinetto girato nella Casa Circondariale di Padova.

Apre la serata un concerto dei Klimt Eastwood, autori della colonna sonora.

Saranno presenti in sala il regista e alcuni protagonisti del film.

IL FILM

Il documentario "A tempo debito", prodotto dalla padovana Jengafilm, verrà proiettato al cinema Rex a conclusione di due anni di distribuzione indipendente in sala.

È stato visto da più di duemila persone in Italia, Francia, Spagna, USA, Sud America e Indonesia, è stato selezionato da venticinque festival e ha vinto più di dieci premi, tra cui il Festival di Annecy e quello di Legambiente.

A tempo debito racconta l’esperienza di quindici detenuti in attesa di giudizio all’interno della Casa Circondariale di Padova, che con un casting vengono selezionati per realizzare un cortometraggio scritto e interpretato da loro.

In sei mesi di incontri formativi tra il regista, i produttori e i detenuti, la macchina da presa ha raccolto le storie di questi uomini di sette diverse nazionalità. E tra commozione e divertimento, il film si pone una domanda fondamentale: le persone sono l’espressione del proprio reato?

MUSICA

La visione del film sarà preceduta dal concerto dei Klimt Eastwood, che hanno composto il brano che fa da colonna sonora alla chiusura. A fare da sfondo al concerto saranno proiettate le foto di scena della fotografa Martina Acazi.