A Padova l'incontro gratuito "Temperamento e intelligenze"

Incontro gratuito per futuri genitori, per genitori di figli fino all'adolescenza, per nonni ed educatori. Temperamento e intelligenze, possiamo individuare le caratteristiche del bambino e imparare a seguirle, scoprendo con lui il mondo attraverso i suoi talenti e le diverse intelligenze?

Coduce: Dott.ssa Annalisa Baraldi. Moderatrice Dott.ssa Fabiola Greggio. Per iscrivervi compila il modulo al seguente link: https://docs.google.com/forms.

Informazioni e contatti

L'incontro fa parte del progetto "InsiemeperCrescerePd": https://www.facebook.com/insiemepercrescerePd/.