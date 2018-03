“Tempi moderni. L’informazione nell’epoca delle fake news” incontro a Palazzo Moroni

Progetto Giovani del Comune di Padova organizza, in collaborazione con l’Università di Padova, un ciclo di incontri curato da Luca Barbieri, giornalista e docente di linguaggio giornalistico, per analizzare come cambia il mondo dell’informazione nell’era dei social media.

Scorpi tuti gli incontri “Tempi moderni. L’informazione nell’epoca delle fake news”

Gli appuntamenti, sempre alle ore 21 a Palazzo Moroni, sono a ingresso libero.

Mercoledì 18 aprile

Evgenj Morozov: “Internet e post-verità”

Evgenj Morozov: “Internet e post-verità” Mercoledì 9 maggio

Alain Deneault: “Governace, il management totalitario”

Per informazioni

Ufficio Progetto Giovani

via Altinate, 71 – 35141 Padova

email: progettogiovani@comune.padova.it

sito http://www.progettogiovani.pd.it/tempi-moderni-linformazione-nellepoca-delle-fake-news/