A Montegrotto Terme la rievocazione storica medievale "Il Tempo di Berta"

Scopri il programma completo della rievocazione storica medievale "Il Tempo di Berta" che animerà il territorio di Montegrotto Terme sabato 7 e domenica 8 settembre 2019 con taverne, borgo medievale con antichi mestieri, armati e artigiani, corteo storico e spettacoli allo scopo di ravvivare il patrimonio popolare e culturale legato all'antica tradizione della Leggenda di Berta.

Sabato 7 settembre 2019

Dalle ore 15 - Apertura del Borgo medievale

Le taverne offrono ai forestieri prelibatezze medievali accompagnate da bevande e infusi aromatizzati, mentre le voci dei mercanti attirano i visitatori verso i ricchi e colorati banchi dei mercati medievali dislocati lungo la piazza.

Fino a notte fonda spettacoli all'interno del borgo medievale: giullari, giocolieri, tamburini e musici, arcieri, cavalieri e armati nella libera e giocosa follia di un giorno di festa.

Ore 19.30 - Arriva enrico IV e Bertha di Savoia

Corteo storico della corte dell'Imperatore Enrico IV e dell'Imperatrice Bertha di Savoia in ingresso al feudo dei Signori di Montagnon. Percorso: Via Claudiana, Viale Stazione, Via degli Scavi, Via Tiberina. Arrivo al borgo medievale di Parco Mostar.

Ore 20 - Il borgo è in festa

Arrivo al Borgo del corteo dell'Imperatore Enrico IV e dell'Imperatrice Bertha di Savoia accolto dai Signori di Montagnon e dal popolo in festa.

Consegna delle Chiavi della Città all'Imperatore, inaugurazione "Il Tempo di Berta 2019" e saluto del Sindaco.

A seguire cena della corte: scene e storie di vita medievale con musiche, danze, sputafuoco e giocolieri, tamburini, homeni d'arme, balestrieri, arcieri, prove di esercizio alle armi animeranno la Cena della Corte.

Ore 21.30 - Spettacolo di fuoco

Domenica 8 settembre 2019

Dalle ore 10 - Apertura del borgo medievale, spettacolo, scene e storie di vita

Dalla tarda mattinata le taverne offrono ai forestieri prelibatezze medievali accompagnate da bevande e infusi aromatizzati, mentre le voci dei mercanti attirano i visitatori verso i ricchi e colorati banchi dei mercati medievali dislocati lungo la piazza. Fino a notte fonda spettacoli all'interno del borgo medievale: giullari, giocolieri, tamburini e musici, arcieri, cavalieri e armati nella libera e giocosa follia di un giorno di festa.

Giochi, intrattenimento ed attività per bambini;

esibizione arcieri;

ombattimenti medievali;

esibizione giocolieri, mangiafuoco, trampolieri;

danze medievali;

esibizione di musici e sbandieratori.

Ore 16.30 - Corteo storico

Sfilata per le vie del paese della corte del Signore di Montagnon e delle sei contrade in onore dell'Imperatore Enrico IV e dell'Imperatrice Bertha di Savoia

Percorso: Piazza Roma, Viale Stazione, Piazzale Stazione, Via San Mauro, Via Manzoni, Piazza Carmignoto, Via Aureliana. Arrivo al Parco Mostar.



Ore 21- Rappresentazione teatrale "La leggenda di Berta", regia di Camilla Rizzardi

Esposizioni d'arteAll'interno del Borgo Medievale "La favola di Berta". Esposizione delle tredici tavole dedicate alla Leggenda di Berta e realizzate dall'artista sampietrina Elena Squarcina che illustrano i momenti salienti della favola e riprodotte nel libro per bambini "La Leggenda di Berta".

Informazioni e contatti

Tutte le informazioni sull'evento sono disponibili visitando il sito web: www.laleggendadiberta.it