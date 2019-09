Tempo oggettivo e tempo soggettivo: incontro tra fisica e psicologia del tempo alla LibrOsteria

Tempo oggettivo e tempo soggettivo: incontro tra fisica e psicologia del tempo.

Dettagli dell’evento

Il tempo come lo percepiamo non è sempre uguale a volte ci sembra scorra più velocemente di altre. Ma come facciamo a percepire ed elaborare stimoli temporali? Quali sono le aree del cervello che elaborano il tempo? Cos'è il tempo al di fuori della nostra soggettività?

Queste sono solo alcune delle domande a cui cercheremo di dare una risposta in questa conversazione sulla natura del tempo e su come esso viene percepito dai nostri sensi: a cui parteciperanno Giovanna Mioni e Francesca Vidotto.

Quando?

Appuntamento giovedì 26 settembre presso LibrOsteria in via savonarola 167 alle 20.

La conferenza è pubblica e ad ingresso libero.

Giovanna Mioni

Giovanna Mioni ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Psicobiologia presso l’Università di Padova nel 2012, con una tesi sulla percezione del tempo in pazienti con traumi cerebrali.

La sua attività di ricerca è proseguita principalmente nella stessa Università, lungo linee di ricerca relative alla percezione del tempo sia in soggetti sani che in presenza di traumi o patologie, producendo oltre 30 pubblicazioni in riviste scientifiche internazionali.

È impegnata nella divulgazione attraverso interviste e seminari pubblici.

Francesca Vidotto

Francesca Vidotto è professoressa di fisica teorica e filosofia della fisica presso la Western Ontario University in Canada. La sua attività di ricerca si concentra sullo studio delle proprietà quantistiche dello spaziotempo, dei buchi neri e in cosmologia. È autrice di una trentina di articoli scientifici sulle principali riviste internazionali e coautrice di un libro di testo sulla gravità quantistica insieme a Carlo Rovelli. È impegnata nella divulgazione attraverso conferenze e seminari pubblici.

Info web

https://www.facebook.com/events/2376402155914421/

http://www.uaarpadova.it/2019/09/14/tempo-oggettivo-e-tempo-soggettivo/