“Tempo sospeso”, mostra alla pescheria vecchia di Este

La mostra, tutta al femminile, di Scuderi, Turetta e Trevisan, dà il via alle iniziative del progetto “Femminilità” che proseguiranno fino a maggio 2019.

«Tre donne che hanno fatto della pittura la loro vocazione, tre artiste che hanno ottenuto meritati riconoscimenti e che in questa esposizione ci portano nella dimensione contemplativa della natura e del paesaggio. Un ottimo viatico –afferma il sindaco Roberta Gallana - per introdurci al lungo percorso in 24 tappe del progetto “Femminilità” dedicato alle donne e alla famiglia».

«“Femminilità” è giunto al suo terzo anno, e questa edizione si propone di lasciare un segno importante – spiega l’assessore alle Politiche Sociali, Lucia Mulato -, come quello tracciato dalle tre artiste di cui ammiriamo il talento e la capacità espressiva. Un progetto – precisa l’assessore - pensato per dare risalto alla figura della donna in diversi ambiti, dall’arte all’impresa, dalla scuola al sociale, per delineare un racconto dell’universo femminile in tutte le sue sfaccettature. La prossima settimana sveleremo il calendario completo».

“Tempo sospeso”: questo il titolo della nuova mostra di pittura paesaggistica che si terrà in Pescheria Vecchia dal 23 febbraio al 10 marzo. Un titolo evocativo, che rinvia all’incanto della contemplazione della natura: un senso di sacralità e mistero che diventa materia nei quadri in esposizione, dove finitezza ed infinito si mescolano nel potere emotivo della pittura.

In esposizione vi saranno le opere di Daniela Turetta, Silvia Scuderi ed Elisabetta Trevisan. Le artiste elaborano nei loro dipinti una poetica comune di contemplazione della natura raccontata con sensibilità diverse e stili differenti.

Daniela Turetta ha vissuto nel cuore dei Colli Euganei, dalla cui bellezza trae l’incanto dei suoi dipinti dalla luce velata. Espone dal 1980 e una delle sue ultime mostre è stata alla Cube Gallery di Londra, con World Landscape.

Silvia Scuderi, padovana, dopo una laurea e un percorso accademico ha fatto della pittura informale ed espressionista il suo mestiere: l’artista rivolge il suo interesse al paesaggio come mimesi della natura, creando una pittura che nasce da sensazioni visive frutto della memoria.

Elisabetta Trevisan, trevigiana, appassionata di illustrazione, teatro e cinema, per i quali ha realizzato scenografie, crea nei suoi dipinti un gioco di geometrie, richiami e armonia di forme in grado di avvolgere l’osservatore e portarlo verso l’infinito.

La mostra sarà inaugurata sabato 23 febbraio, alle ore 18 in Pescheria Vecchia, con la presentazione di Maria Luisa Biancotto. L’esposizione sarà aperta fino al 10 marzo, con il seguente orario: dal martedì al sabato, ore 16.30-19.30; domenica ore 10-12.30 e 16.30-19.30. Ingresso libero.

