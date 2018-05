Tennis, gli impegni del fine settimana della 2001 Team Tennis Academy - C.S. Plebiscito

Sabato 19 e domenica 20 maggio sarà un intenso weekend di campionati a squadre per la 2001 Team Tennis Academy - C.S. Plebiscito Padova, con in campo sia i campionati giovanili che i veterani, serie D, serie C e serie B.

Programma al Plebiscito

Al Centro Sportivo Plebiscito, sabato 19 alle ore 15, scenderanno in campo per la seconda giornata del girone regionale l’under 14 maschile B, opposta al CT Scaligero B, e l’Under 16 femminile contro il TC Cerea.

Domenica 20, invece, sarà la volta dell’Under 10 contro il Tennis Thiene e l’esordio della serie D3 femminile.

Programma al CS 2000

Ancora più numerose le squadre in casa presso il Centro Sportivo 2000: domenica 20 sarà la volta di serie C maschile A impegnata nel tabellone ad eliminazione diretta di promozione (valido per la qualificazione al tabellone nazionale e l’eventuale promozione in serie B) contro la Società Tennis Bassano, serie C maschile B impegnata invece nel tabellone per evitare la retrocessione, contro Tennis Montecchio, Serie D3 femminile Acquaviva squadra B, Serie D2 maschile Plebiscito squadra B e, soprattutto, la serie B femminile che riprende il campionato Nazionale dopo il lungo stop per gli Internazionali d’Italia.

La serie B femminile, composta da: Youlia Fedossova 2.3, Chiara Mendo 2.3 reduce proprio dal tabellone di prequalificazioni agli Internazionali d’Italia a Roma, Melania Delai 2.3 in rientro dai quarti di finale nel torneo ITF Grade 1 di Casablanca, Gloria Ceschi 2.5, Cecilia Maria Barbiero 2.5, Melissa Maria Valerio 2.7, si scontrerà, domenica 20 maggio dalle ore 10 sui campi del C.S. 2000, con l’insidiosa compagine del CT Marino Casalboni di Sant’Arcangelo di Romagna, che può contare su Camilla Fabbri 2.4, le gemelle Gugnali (Elisa 2.5 e Serena 2.5), la 2.5 Emma Ferrini e la 3.3 Sofia Marchetti.