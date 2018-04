“Teologia dell’ecumenismo”, presentazioni alla Libreria San Paolo - Gregoriana

L’Ufficio di Pastorale dell’Ecumenimo e del Dialogo, in collaborazione con Libreria San Paolo – Gregoriana, Edizioni Dehoniane Bologna e Fondazione Lanza, presenta il volume Teologia dell’Ecumenismo di Simone Morandini.

L’appuntamento è per domani, martedì 17 aprile, alle ore 17.30, in Libreria San Paolo – Gregoriana di via Vandelli a Padova. Il volume sarà presentato alla presenza dell’autore in un dialogo tra la pastora valdese Ilenya Gloss e il teologo cattolico e docente di Ecumenismo all’Istituto Superiore di Scienze Religiose, don Giulio Osto.

Introduce don Riccardo Battocchio, docente della Facoltà teologica del Triveneto.

Il volume si propone di tracciare il quadro di riferimento della Teologia dell’ecumenismo e di attraversare la storia del movimento ecumenico, con una specifica attenzione rivolta al decreto conciliare Unitatis redintegratio e alle tappe della sua ricezione.

L’autore, Simone Morandini, è vicepreside dell’Istituto di Studi ecumenici San Bernardino di Venezia e docente alla Facoltà teologica del Triveneto. Coordina il progetto “Etica, filosofia e teologia” della Fondazione Lanza e il Gruppo di lavoro “Custodia del creato” dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Conferenza episcopale italiana; è membro della presidenza dell’ATISM.