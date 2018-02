"Ea teoria dei pinguini", teatro in dialetto veneto alla sala parrocchiale di Saccolongo

Sabato 24 febbraio alle ore 21 nella sala parrocchiale di Saccolongo va in scena una serata teatrale in dialetto veneto con lo spettacolo "Ea teoria dei pinguini" della compagnia teatrale di Veggiano I come che semo... semo.

di David Conati

riadattamento a cura della compagnia

commedia brillante in due atti