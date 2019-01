"Terme Fumose", relax ed esposizione di pipe a Montegrotto Terme

A Montegrotto Terme presso il Grand Hotel Terme (www.grandhotelterme.it), c'è un Club molto particolare di appassionati di uno splendido oggetto: la pipa! Ritenuta quasi dimenticata, è invece molto attuale, tanto da spingere alcuni Padovani a fondare nel 2016 il “Sottil fil di fumo”: club per appassionati di questo splendido oggetto, con fine ricreativo, culturale e promozionale.

Storicamente la pipa è stata sempre presente, come oggetto e strumento di tradizione culturale. Chi si avvicina a questa passione rimane fin da subito estasiato per la molteplicità di gusti, miscele di tabacco e pipe. Ciò che colpisce è la singolarità delle persone che lo compongono, le quali sanno interagire in modo naturale, creando unità.

Una vera particolarità e se vogliamo, novità è costituita dal fatto che le persone interessate a questo oggetto non sono solo “vecchi”: a dispetto dello stereotipo comune. Questa passione coinvolge tutte le fasce d’età compresi i giovani, in costante aumento e sempre più interessati a scoprire questo piacere.

Giunta alla III edizione, Terme Fumose 2019 è una "finestra" per conoscere un micro mondo molto attivo, colorato e vivace che gravita attorno alla passione per la pipa: caratterizzato da molteplici realtà artigianali conosciute in tutto il mondo e da appassionati con la voglia di creare interscambio. Il protagonista assoluto di questa tre giorni sarà il relax: nella bellissima cornice

termale vicina ai Colli Euganei, vi è una proposta davvero interessante...

Programma

Sabato 19, la giornata sarà dedicata alle terme a tutto tondo.

Verso tardo pomeriggio, si continua con lo spritz party per tutti gli ospiti (anche in accappatoio) e per la sera, oltre alla cena conviviale, è prevista una degustazione di un sigaro cubano, unitamente ad una selezione di tre Birre del Birrificio artigianale “Gjulia”.

Domenica 20, proseguiremo con l’esposizione delle pipe di mastri artigiani provenienti da tutt’Italia: occasione per conoscere e vedere da vicino un oggetto che risiede nella memoria di tutti noi: chi infatti non ha avuto un nonno che possedeva almeno una pipa? Una trentina di espositori provenienti da varie regioni Italiane, vi aspettano per mostrarvi le loro creazioni (molti di loro sono conosciuti a livello mondiale).

Da non perdere, l’importante appuntamento della 1^ prova del 48° Campionato Italiano 2019 di lento fumo con pipa (gara che vedrà coinvolti amanti della pipa e pipa Club da tutt’Italia): 3 grammi di tabacco, 2 fiammiferi... cinque minuti per caricare il fornello e due minuti per accendere... il vincitore sarà chi riuscirà a mantenere la pipa accesa il piu a lungo possibile!

Per informazioni: sottilfildifumo@gmail.com o visitate la pagina facebook del Sottil Fil di Fumo

Evento facebook https://www.facebook.com/events/1069890606529609

