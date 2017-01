"Terme Fumose", relax ed esposizione di pipe a Montegrotto Terme

A Padova nel 2016 è nato il "Sottil fil di fumo", un club per appassionati collezionisti di pipe, con fine ricreativo, culturale e promozionale.

Lo scorso luglio il club ha organizzato un'esposizione di pipe alla quale hanno partecipato molti artigiani italiani di fama internazionale e il Campionato Interregionale del Triveneto. Un'occasione che ha permesso a molti appassionati di vedere e toccare con mano veri e propri capolavori artigianali e partecipare alla gara con la loro pipa.

Nasce in quest'ambito la seconda edizione della manifestazione, dal titolo "Terme Fumose", che avrà come protagonista assoluto il relax. Nella cornice termale dei colli Euganei viene proposta una tre giorni di benessere e degustazioni.

Il venerdì ed il sabato saranno interamente dedicati alle terme; durante la giornata di sabato, in particolare, vi sarà uno spritz party per tutti gli ospiti (anche in accappatoio) e la sera, oltre alla cena conviviale, è prevista una degustazione di otto distillati "Poli". Conduce la serata Jacopo Poli, patron e distillatore dell'omonima distilleria.

La domenica inizierà con l'esposizione delle pipe di mastri artigiani creatori di pipe provenienti da tutt'Italia. La giornata proseguirà poi con la seconda edizione del Campionato Interregionale del Triveneto - II memorial Alfredo Sottil, gara che vedrà coinvolti amanti della pipa e club, non solo dal Triveneto ma da tutt'Italia.

L'appuntamento è dal 27 al 29 gennaio al Grand Hotel Terme di Montegrotto Terme.

