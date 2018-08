"Terra e Aria. Cello passion", Luca Paccagnella e l'Eroica Cello Ensemble a Este

Prosegue il programma di "Este in Musica 2018" coordinato dal settore Cultura e manifestazioni del Comune: sabato 25 agosto alle 21 nel chiostro di San Francesco il violoncellista Luca Paccagnella alla guida dell'Ego-Eroica Cello Ensemble terrà il concerto "Terra e Aria. Cello passion".

Il concerto

Il gruppo musicale, composto da Juniores e Senior, eseguirà un repertorio che spazia da Vivaldi a Haendel, a Bach, fino alle colonne sonore di Morricone e ai successi pop dei Coldplay e di Lady Gaga.

Il concerto vedrà protagonisti giovani violoncellisti, vincitori di numerosi concorsi internazionali, studenti del maestro Luca Paccagnella (docente al conservatorio Verdi di Milano, già direttore del conservatorio di Rovigo).

L'esibizione è inserita nel calendario "Incontri d'estate - Este 2018" e fa parte del progetto "Architetture sonore" promosso dal maestro Paccagnella nelle province di Padova e Rovigo nel corso dell'anno.

Il gruppo

L'idea di creare un’orchestra con ragazzi che si avvicinano al mondo della musica, in quanto efficace strumento di integrazione culturale e sociale, e come modalità per lo sviluppo delle intelligenze dell’essere umano, è nata dalla forte convinzione che intraprendere un percorso di musica d’insieme, oltre ad essere gratificante, è nel frattempo altamente formativo.

Eroica Cello Senior è formata da giovani studenti dai 12 ai 20 anni che desiderano sentirsi parte di un vero organismo sociale, un'orchestra che diventa modello di vita, di condivisone, di confronto e di speranza, tutti insieme gli eroi del nostro tempo per l'Arte nell'Arte verso un futuro migliore. Un percorso caleidoscopico tra suoni e parole, un “viaggio musicale” nel tempo e nello spazio con lo scopo di valorizzare i luoghi d'arte sia dal punto di vista storico che architettonico.

Ingresso

L'ingresso alla manifestazione è libero e gratuito. In caso di maltempo il concerto si terrà nell'aula magna del chiostro.

www.eroicagiovaneorchestra.com

Gallery