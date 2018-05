"Terra, fuoco, acqua, aria come filosofia del creare", workshop allo Spazio Biosfera

Il filosofo e il ceramista sono accomunati dalla curiosità per il mondo che li circonda e posseggono uno sguardo capace di cogliere e scoprire quello che sfugge all’occhio dei più.

Il 19 e 20 maggio in questo laboratorio vi divertirete a scoprire come alcuni semplici oggetti possano essere d’aiuto alla creativita personale nascosta dentro ognuno.

Questo sarà un modo facile e divertente per sperimentare come “porre sulla stessa linea di mira la mente, gli occhi e il cuore” (H.C. Bresson) elevando il fare da semplice atto a gesto creativo.

Dettagli

Il laboratorio è aperto a tutti, non sono necessarie conoscenze di modellazione o particolari abilità manuali, sarà sufficiente la voglia di sperimentare e di mettersi in gioco.

Durata: 60-90 minuti (preferibilmente presentarsi 15 minuti prima per l’iscrizione)

Numero massimo di parteciapanti: 6

Costo: 20-25 euro (compresivi di argille, materiali per la modellazione, prima cottura a 1000°, applicazione cristallina apiombica e seconda cottura a 1000°)

Orari sessioni

dalle 10

dalle 11.30

dalle 15

dalle 16.30

Partecipazione

É gradita iscrizione alla mail nienteeperduto.lab@gmail.com