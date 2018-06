Terrassa in festa - Festa della bontà di bufala

Dal 28 giugno all'8 luglio al parco Gasparotto torna con la 13esima edizione Terrassa in festa e quarta festa della bontà di bufala.

Programma

Giovedì 28 giugno

La migliore musica da cantare e ballare dagli anni ‘60 ai giorni nostri con la band Tributo Italiano, una grande formazione ed uno spettacolo coinvolgente

Venerdì 29 giugno

Serata evento: Bellezza e bel canto in passerella

Concorso nazionale Miss Grand Prix con sfilata in abbigliamento elegante e moda mare bikini 2018 (concorso aperto alle ragazze dai 16 ai 30 anni; info: 348.0805628)

Durante la serata intrattenimenti musicali con il Cantagiro, storico contest degli anni ’60-‘70 riproposto da giovani emergenti

In caso di maltempo la serata verrà recuperata lunedì 2 luglio

Sabato 30 giugno

Serata di ballo latino e animazione con Lady Vega Dj ed esibizioni scuole di ballo

Domenica 1 luglio

Direttamente dal Parioli: super serata di musica, ballo e divertimento assicurato con Federico, il dj del sorriso

Giovedì 5 luglio

Serata danzante con la grande orchestra rivelazione Daniela Nespolo

Venerdì 6 luglio

Radio Company in Tour presenta “Viaggia insieme a me”, il nuovo format 2018 con la migliore musica anni ‘90-2000 di Harry Morry Dj con l'animazione di Stefano Ferrari e gadget

Sabato 7 luglio

Serata di musica, ballo e animazione con gli Urban Country

Domenica 8 luglio

Serata con la musica, il ballo e l’animazione di Alex Dj di Radio SorRriso

Stand gastronomico

Tutte le sere dalle ore 19 ricchissimo stand gastronomico con prodotti a km 0 tra cui gnocchi, bigoli, tagliatelle, agnolotti, pasticcio, caprese, tagliata, roast-beef e spezzatino tutto a base di bufala, ma anche grigliata mista, galletto alla brace, fiori di zucca e per concludere deliziosi dolci con specialità a base di bufala.

Possibilità di asporto e prenotazioni per cene aziendali/di fine anno scolastico a prezzi speciali al numero 338.7909278 (Morena, ore serali).

Bar, bancone dolci, area bimbi, pesca di beneficenza, spettacoli con entrata libera e pista da ballo in acciaio.

Informazioni

348.0979856 (Daniele)

Gallery